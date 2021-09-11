Глава нацбанка Казахстана доложил президенту о состоянии инфляционных рисков

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 10 сентября принял с докладом председателя национального банка Ерболата Досаева. Главу государства особо интересовали реализация денежно-кредитной политики в текущем году и состояние инфляционных рисков в период восстановления мировой экономики. Об этом сообщил информационный портал президента.

Главный банкир доложил, что совместно с правительством утверждены меры антиинфляционного реагирования и ключевые маршруты их практического осуществления. Также Досаев проинформировал, что обновлены прогнозы инфляции на этот год.

Отдельным блоком глава финансового института отметил отрадный факт того, что в Казахстане продолжает расти экономическая активность. Это обстоятельство стимулирует повышение доходов и потребление населения. Помимо этого Досаев сообщил, что полным ходом идёт реализация антикризисных инициатив президента.

В свете глобальных показателей было отмечено, что предварительные показатели валовых международных резервов Казахстана выросли до 93,7 миллиардов долларов, рост инвестиционного дохода Национального фонда достиг 2,3 миллиардов в той же валюте.

По итогам встречи Токаев поручил обратить особое внимание на снижение немонетарных факторов инфляции и обеспечение финансовой стабильности.