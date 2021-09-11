Дарья Гончаревич стала «Мисс Беларусь - 2021»



Юная минчанка Дарья Гончаревич 10 сентября выиграла корону «Мисс Беларусь — 2021». Состоявшийся национальный конкурс красоты был 12-м в истории Белоруссии. Об этом сообщает БЕЛТА.

Даше исполнилось 18 лет. Род занятий Дарьи это работа моделью и преподавание дефиле в школе красоты. В настоящее время победительница конкурса сотрудничает с известными белорусскими брендами в качестве их лица. В душе молодая красавица мечтает организовать Неделю моды в стране.

От себя Дарья высказала благодарность всем болельщикам за их за настроение, улыбки и поддержку. Она поделилась, что за кулисами это отлично чувствовалось, и пожелала всем здоровья, успехов, а также долго помнить этот вечер.

Самой красивой девушке Белоруссии вручили уникальную корону из белого золота, инкрустированную россыпью бриллиантов и топазов. В призовой список «Мисс Беларусь» вошли денежная премия в размере 14,5 тысяч белорусских рублей, серьги с натуральными алмазами и бриллиантами, и в придачу автомобиль «Geely».

В декабре Дарья от имени страны примет участие на престижном международном первенстве красоты «Мисс мира» в Пуэрто-Рико.

Финал белорусского конкурса красоты посетил президент страны Александр Лукашенко.