Венгрия выразила благодарность узбекским властям за содействие в эвакуации граждан из ИРА

Глава внешнеполитического ведомства Узбекистана Абдулазиз Камилов 10 сентября встретился с новоназначенным руководителем венгерского дипломатического представительства Дьюлом Ковачем. После принятия копий верительных грамот, Камилов поздравил собеседника с назначением на высокую и ответственную должность и пожелал ему добиться больших успехов в его работе. Об этом FMG.NEWS сообщили в пресс-службе узбекского МИД.

С большим удовольствием политики отметили активное возобновление и расширение взаимовыгодного партнёрства за последние годы. Наряду с этим, с обеих сторон выражена полная готовность к продолжению регулярных встреч и практическое взаимодействие, включая проведение различных политконсультаций между министерствами иностранных дел стран для укрепления сотрудничества в сфере торговли, экономики и инвестиций в будущем.

Стороны также акцентировали внимание на рассмотрении вопросов на региональном и международном уровне, связанных со сложившейся ситуацией в Афганистане. Чрезвычайный посол Венгрии выразил признательность правительству Узбекистана за оказанную помощь в проведении эвакуации венгерских и зарубежных граждан из ИРА.