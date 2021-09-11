Президент Белоруссии встретился с главой СК Российской Федерации

Президент Белоруссии Александр Лукашенко 10 сентября провёл встречу с председателем следственного комитета Российской Федерации Александром Бастрыкиным. В рамках встречи были обсуждены договорённости, достигнутые в ходе последних переговоров глав Белоруссии и РФ. Об этом SNG.Today сообщили в пресс-службе белорусского президента.

Глава Белоруссии отметил, что на встрече с Владимиром Путиным были согласованы многие решения. Одно из ключевых — утверждение разработанных программ Союзного государства, которое запланировано на 4 ноября в рамках заседания Высшего Государственного совета.

Также были затронуты вопросы обеспечения безопасности. Лукашенко сообщил, что договорено в это непростое время, всячески поддерживать действующих следователей двух стран. Он подчеркнул, что к этому подталкивает международная обстановка, в настоящее время поток беженцев и наркотики захлёстывают как Россию, так и Беларусь.

Отмечая взаимодействие белорусских и российских следственных структур, Лукашенко высоко оценил налаженный и продуктивный обмен между сторонами. Он выразил благодарность российской стороне за оперативное выполнение просьб любого уровня, включая обмен опытом, совершенствование материальной базы и проведение совместных мероприятий.