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В связи с праздником работников ЖКХ, энергетики и строительства туркменский лидер выступил с поздравлениями

  • 11.09.2021, 15:51,
  • В Мире + Европа
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В связи с праздником работников ЖКХ, энергетики и строительства туркменский лидер выступил с поздравлениямиКаждую вторую субботу сентября месяца в Туркменистане отмечается День сотрудников строительства, энергетики и коммунального хозяйства. По этому поводу туркменский глава Гурбангулы Бердымухамедов поздравил этих работников. В процессе их неустанной работы государство поднимается на более высокий уровень. Об этом сообщило государственное информагентство «Туркменистан сегодня».

К этому времени энергетическая промышленность, которая включает выработку, передачу и сбыт электрической и тепловой энергии достигла значительных успехов, в ней трудятся опытные работники. В Лебапском велаяте в этрапе Чарджев 3 сентября открыта газотурбинная электростанция мощностью 432 мегаватт. Это сооружение сдано в соответствии с Концепцией прогресса данной отрасли.

К настоящему времени, строителями получена практика в эксплуатировании компьютерных технологий при создании соответствующих планов в строительстве зданий различного назначения. От эффективной работы строительного комплекса зависит решение вопросов по обеспечению населения доступным, комфортным жильем, внедряют передовые инженерные разработки и конструкторские решения.

Чистота во дворах, в подъездах, красота в парках – это всё заслуга сотрудников жилищно-коммунального хозяйства. И вследствие, регулярно повышается качество предоставляемых услуг, которые отвечают требованиям потребителей. Работники коммунальных хозяйств обеспечивают жизнедеятельность городов, этрапов, селений, отвечают за чистоту дорог, уборку дворов, освещение улиц, озеленение парков и скверов.


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