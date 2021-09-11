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Вирусолог Сатторов заявил о выходе Таджикистана с плато по коронавирусу

  • 11.09.2021, 21:16,
  • В Мире + Европа
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Вирусолог Сатторов заявил о выходе Таджикистана с плато по коронавирусуСаидбек Сатторов, профессор Таджикского госмедуниверситета имени Абуали ибни Сино, 10 сентября в рамках интервью информагентству «Ховар» заявил, что центральноазиатская республика преодолела этап коронавирусного плато. По его словам, ситуация уже идёт на спад, и в скором времени число новых больных уменьшится в разы.

Вирусолог напомнил о заявлении эксперта ВОЗ Марии ван Керкхове относительно выхода мира на плато по заболеваемости коронавирусом. Он пояснил, что Таджикистан совершил переход ещё 20 августа и уже преодолел соответствующий рубеж.

Сатторов подчеркнул, что ситуация начала идти на спад в начале сентября, когда вместо ранее регистрируемых 40-46 больных в день соответствующие показатели упали до 20-29 человек. Он заострил внимание на том, что вспышек вируса в Таджикистане больше быть не должно.

Напомним, что в общей сложности в центральноазиатской стране было зарегистрировано 17 064 больных коронавирусной инфекцией. Общее число смертей достигло 124. По состоянию на 10 сентября, суточный прирост заражённых составил 12 человек.


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