﻿ Президент Республики Арцах Араик Арутюнян подписал указ о назначении Камо Варданяна Министром Обороны Республики Арцах

Президент Арцаха Араик Арутюнян 11 сентября подписал указ о назначении Камо Варданяна министром обороны-командующим АО Карабаха.



Напомним, что президент Арцаха Араик Арутюнян 11 сентября подписал указ об освобождении генерал-лейтенанта Микаела Арзуманяна от должности министра обороны-командующего АО Арцаха, согласно собственному заявлению.

▪️ Камо Варданян родился 18 марта 1966 года. В 2006 году окончил Общевойсковую академию ВС России, в 2019 году – Военную академию Генштаба ВС России.

▪️ В Армии обороны служит с 1 февраля 1992 года. В 2007-2012 гг был командующим горнострелкового соединения Армии обороны.

▪️ 12 ноября 2012 года был назначен первым заместителем командующего – начальником штаба Армии обороны.

▪️ 6 мая 2011 года ему было присвоено звание генерал-майора.

▪️ Участник боевых действий 1992-1994, 2016 и 2020 гг.

