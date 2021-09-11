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Президент Республики Арцах Араик Арутюнян подписал указ о назначении Камо Варданяна Министром Обороны Республики Арцах

Президент Республики Арцах Араик Арутюнян подписал указ о назначении Камо Варданяна Министром Обороны Республики Арцах 
Президент Арцаха Араик Арутюнян 11 сентября подписал указ о назначении Камо Варданяна министром обороны-командующим АО Карабаха.

Напомним, что президент Арцаха Араик Арутюнян 11 сентября подписал указ об освобождении генерал-лейтенанта Микаела Арзуманяна от должности министра обороны-командующего АО Арцаха, согласно собственному заявлению.
 
▪️ Камо Варданян родился 18 марта 1966 года. В 2006 году окончил Общевойсковую академию ВС России, в 2019 году – Военную академию Генштаба ВС России.
▪️ В Армии обороны служит с 1 февраля 1992 года. В 2007-2012 гг был командующим горнострелкового соединения Армии обороны.
▪️ 12 ноября 2012 года был назначен первым заместителем командующего – начальником штаба Армии обороны.
▪️ 6 мая 2011 года ему было присвоено звание генерал-майора.
▪️ Участник боевых действий 1992-1994, 2016 и 2020 гг. 

  Источник:FMG NEWS
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