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Только Минская группа имеет мандат на обсуждение статуса Республики Арцах | посол Франции

 Только Минская группа имеет мандат на обсуждение статуса Республики Арцах | посол Франции
Только Минская группа имеет мандат на обсуждение статуса Республики Арцах: посол Франции

Мы должны констатировать, что после 44-дневной войны карабахский вопрос остается открытым, война не принесла никакого решения. Война показала, что для армян, проживающих в Арцахе, существует экзистенциальная угроза.
Мы живем в 21 веке, и в 21 веке мы не можем согласиться с тем, что люди не могут жить в собственном доме. Мы не можем согласиться с тем, что они столкнутся с такими проблемами, как война или депортация.
Целью должно быть возобновление переговоров и обеспечение безопасности народа Арцаха. Заявление от 9 ноября - большой шаг вперед, поскольку оно предоставило возможность для прекращения огня, но вопрос статуса остается открытым. Приоритет Франции - создание условий для возобновления переговоров между Арменией и Азербайджаном.
Роль Минской группы сегодня важнее, чем в прошлом. Наша миссия - защитить народ Арцаха. Реальность такова, что только Минская группа имеет мандат на обсуждение статуса Арцаха.
Никакая другая международная организация не представлена, кроме Международного комитета Красного Креста. Только Бердзорский коридор позволяет установить связь между Арменией и Арцахом. Население в этом районе находится в блокаде. Все это еще раз доказывает необходимость возобновления переговоров.
Сопредседатели неоднократно говорили об этом после заявления от 9 ноября, подчеркивая, что такая необходимость обусловлена   не только ситуацией в нагорно-карабахском конфликте, но и рядом событий, последовавших за этим заявлением.
После объявления от 9 ноября мы столкнулись с другими проблемами, в частности, на территории Армении, на армяно-азербайджанской границе.

Чрезвычайный и полномочный посол Франции в Армении Джонатан Лакотт

  Источник:FMG NEWS
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