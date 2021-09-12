Гороскоп на сегодня 12 сентября

Этот день позволит легче проявлять инициативу. Увеличится смелость в поступках и принятии решений, но важно избегать чрезмерного оптимизма, чтобы не потратить свои силы напрасно. В вечерние часы рекомендуется сократить общение с незнакомыми и малознакомыми людьми.

Гороскоп покупок на сегодня

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