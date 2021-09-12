Гороскоп на сегодня 12 сентября
- 12.09.2021, 10:01,
- Развлечения » Гороскоп
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Источник:FMG NEWS
Гороскоп на сегодня 12 сентября
Этот день позволит легче проявлять инициативу.
Увеличится смелость в поступках и принятии решений, но важно избегать
чрезмерного оптимизма, чтобы не потратить свои силы напрасно. В вечерние
часы рекомендуется сократить общение с незнакомыми и малознакомыми
людьми.
Гороскоп покупок на сегодняДень благоприятен
для приобретения предметов для занятия спортом, активного отдыха, механических приборов и оборудования
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