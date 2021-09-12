Промес вернулся — «Спартак» победил

Московский «Спартак» в матче 7-го тура «Тинькофф – Российская Премьер-Лига» уверенно переиграл у себя дома подмосковные «Химки» со счётом 3:1. Победный мяч на счету вернувшегося после долгого перерыва в стартовый состав Квинси Промеса.

Фото: Олег Бухарев/ «В мире спорта»

Конечно, «Спартаку» отступать уже давно некуда. Дела в Чемпионате России идут из рук вон плохо. А тут ещё и Лига Европы подоспела. В общем, в год своего столетия красно-белые пока не впечатляют. Однако в футболе всегда имеется чересполосица. Сегодня она чёрная, а завтра может стать белой. Только вот и «Химкам», куда «спартаковцы» вновь отдали в аренду Резиуана Мирзова, очки и победы тоже нужны. После успешного прошлого сезона для Игоря Черевченко настал тот самый второй год, который всегда сложнее дебютного. Особенно если первый был весьма примечательным и полон комплиментов.

Фото: Олег Бухарев/ «В мире спорта»

Руй Витория и вовсе находится в крайне неприятном положении. Неудачи в РПЛ, не сулящий радужных перспектив групповой этап Лиги Европы и мотивированные «Химки». Но работать надо и желательно побеждать. Для этого на поле с первых минут у красно-белых вышел Квинси Промес. Легионер из Нидерландов появился на поле после долгого перерыва связанной с травмой полученной в первом туре в Казани. Мышечное повреждение не давало ему возможности выходить на матчи почти два месяца. И вот в предыдущем туре он появился на замену, а сегодня и в стартовом составе.

Фото: Олег Бухарев/ «В мире спорта»

У «Химок» Черевченко на этот раз с первых минут доверил место на поле Илье Кухарчуку, которого он в последнее время придерживал в засаде.

Фото: Олег Бухарев/ «В мире спорта»

А начало матча выдалось очень тягучим и вязким. Гости вроде бы уверенно переходили на половину поля «Спартака». Но и только. До ударов дело если и доходило, то они были очень неточными. Красно-белые действовали острее. Да, с последним пасом было не очень. Но первое же нестандартное действие привело к тому, что счёт был открыт. Рассказов смело вошёл в штрафную площадь и точно «прострелил» на Айртон. Бразилец с близкого расстояния отправил мяч в сетку. Отметим, что мяч организовали защитники!

Фото: Олег Бухарев/ «В мире спорта»

«Химчане» попытались прижать «спартаковцев» к их воротам. А может быть, хозяева сами заманивали своего соперника. В сущности ничего серьёзного гости на этом отрезке не создали. Был лишь удар Кухарчука после углового, но очень не точный. «Спартаковцы» же свободными зонами на половине соперника так до перерыва и не воспользовались. В передачах хозяев было очень много брака.

Фото: Олег Бухарев/ «В мире спорта»

А едва начался второй тайм, как брак подвёл гостей. Роман Зобнин отобрал мяч в центре поля у Кухарчука, переда его Понсе, а тот Промесу. Квинси вошёл в штрафную и «ахнул», как он умеет – без шансов для Лантратова. 2:0. На эмоциях, диаметрально противоположных, счёт едва не вырос до крупного. Не вырос. А затем гости попытались изменить ситуацию. И отличный шанс был у Глушакова. Бил он в упор, но Максименко сыграл прекрасно. И всё же красно-белые поймали пусть ещё и не кураж, но некую победную психологию. Зобнин едва не закрутил мяч в цель после собственного прохода.

Фото: Олег Бухарев/ «В мире спорта»

А вот когда Промес убежал от защитников и в борьбе с тремя оппонентами всё-таки пробил, то Лантратов с трудом отбил мяч в сторону от себя. А там был Понсе. Аргентинец пробил так, что едва сетка не порвалась. 3:0. Между тем, Руй Витория выпустил ещё и Ларссона, заменив не слишком полезного сегодня Соболева. А на 77-й минуте «Спартак» представил своего очередного новичка Максимильяна Кофрие. Этот центральный защитник из Бельгии заменил Джикию. В принципе после третьего гола команды уже просто доигрывали. Хотя «спартаковцы» могли забить и ещё. Например, Понсе и Ларссон. У «Химок» был вариант забить со штрафного и Глушаков сделал это. Наверное, Максименко мог бы и выручить. Но не в этот раз.

Фото: Олег Бухарев/ «В мире спорта»

3:1 – «Спартак» выиграл и в преддверии матча с «Легией» в Лиге Европы хотя бы создал себе приятную обстановку. А «Химкам» предстоит тяжёлый второй год.

Фото: Олег Бухарев/ «В мире спорта»

Футбол. Тинькофф – Российская Премьер-Лига. 7 тур.

«Спартак» Москва – «Химки» Московская область – 3:1 (1:0)

Голы: Айртон, 25, 1:0, Промес, 47, 2:0, Понсе, 68, 3:0, Глушаков, 89, 3:1

«Спартак»: Максименко, Жиго, Айртон (Ломовицкий, 84), Соболев, Мозес, Понсе, Джикия (к) (Кофрие, 77), Умяров (Хендрикс, 76), Промес (Бакаев, 76), Зобнин, Рассказов.

«Химки»: Лантратов, Дагерстол, Идову, Трошечкин (Соколов, 60), Глушаков (к), Адеми, Набиуллин (Давидян, 71), Данилкин, Филин, Кухарчук (Долгов, 71), Боженов (Стоинович, 60).

Предупреждения: Джикия, Соболев, Трошечкин, Умяров, Соколов, Жиго, Кофрие

Главный судья – Сергей Иванов (Ростов-на-Дону)

11 сентября 2021 года. Москва. Стадион «Открытие Арена». 3 000 зрителей.

Текст Антон Буялов.

Фото: Олег Бухарев.

Фотоальбом с этого матча