«Динамо» — «Нижний Новгород»: приезд Кержакова в Петровский парк

12 сентября московское «Динамо» на «ВТБ Арене» в рамках 7 тура «Тинькофф Российская Премьер-Лига» примет «Нижний Новгород», который возглавляет Александр Кержаков.
«Динамо» надо обязательно побеждать в предстоящем матче. Именно в таких поединках и будет решаться: всерьёз команда Сандро Шварца рассчитывает на высокие места или же это лишь эпизоды. А тот факт, что в Петровский парк «Нижний Новгород» привезёт Александр Кержаков, ещё больше добавляет интриги предстоящему поединку.
Прогноз – 2:0.
12 сентября 2021 года. Москва. «ВТБ Арена». 19.00.
Текст Антон Буялов.Фото: Олег Бухарев, ФК «Спартак».