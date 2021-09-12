﻿ «Динамо» — «Нижний Новгород»: приезд Кержакова в Петровский парк » Новости Армении, Грузии, Азербайджана, Ирана, России и Арцаха | Сервер Новостей


 
  • 22:30 – Только Минская группа имеет мандат на обсуждение статуса Республики Арцах | посол Франции 
  • 16:12 – Депутат Милли Меджлиса Азербайджана Расим Мусабеков угрожает России 
  • 13:13 – Премьер-министры Армении и Грузии обсудили вопросы углубления двусторонних и международных отношений 
  • 22:30 – Только Минская группа имеет мандат на обсуждение статуса Республики Арцах | посол Франции 
  • 16:06 – Дарья Гончаревич стала «Мисс Беларусь - 2021» 
  • 15:00 – Умер посол Украины в Таиланде Андрей Бешта 
Ваша Реклама Здесь - Тел 091 75 00 75

«Динамо» — «Нижний Новгород»: приезд Кержакова в Петровский парк

  • 12.09.2021, 09:49,
  • Спорт
  • 0
    •
  • : ~ 1 минута на чтение:  

12 сентября московское «Динамо» на «ВТБ Арене» в рамках 7 тура «Тинькофф Российская Премьер-Лига» примет «Нижний Новгород», который возглавляет Александр Кержаков.

ФК Спартак-ФК Нижний Новгород
Фото: ФК Спартак



«Динамо» надо обязательно побеждать в предстоящем матче. Именно в таких поединках и будет решаться: всерьёз команда Сандро Шварца рассчитывает на высокие места или же это лишь эпизоды. А тот факт, что в Петровский парк «Нижний Новгород» привезёт Александр Кержаков, ещё больше добавляет интриги предстоящему поединку.





ФК Динамо-ПФК ЦСКА
Фото: Олег Бухарев/ «В мире спорта»
Кстати, волжане совсем даже неплохо начали чемпионат. И не собираются останавливаться на достигнутом. Борьба за выживание у «НН» ещё вся впереди.

Прогноз – 2:0.

Футбол. «Тинькофф – Российская Премьер-Лига». 7 тур.
«Динамо» Москва – «Локомотив» Москва
 
Главный судья – Виталий Мешков (Дмитров)

12 сентября 2021 года. Москва. «ВТБ Арена». 19.00.

 

 

Текст Антон Буялов.Фото: Олег Бухарев, ФК «Спартак».

  Источник:FMG NEWS
  •   Просмотров Сегодня: 57

  •   Внимание! Поделитесь пожалуйста с друзьями в социальных сетях!
  •   Редакция сайта может не разделять мнение автора и не несет ответственности за авторские материалы.


    • Мы в Телеграм
    РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧИТАТЬ:
    » ЦСКА – «Спартак»: серьёзный разогрев на молодёжном уровне
    » «Динамо» — «Авангард»: суперафиша на старте сезона!
    » «Чертаново» — «Нижний Новгород»: до свидания, ФНЛ?
    » «Спартак» — «Уфа»: матч без интриги?
    » «Динамо» — «Урал»: бело-голубые продолжат путь наверх
    » «Локомотив» — «Спартак»: очень важное дерби
    » ЦСКА – «Динамо» Рига: совсем не банальная история
    » «Спартак» и «Динамо» Рига проводят 2020 год в Парке Легенд
    » «Динамо» — «Нефтехимик»: понедельник день тяжёлый?
    » «Динамо» остановит Нобоа и «Сочи»?
    » «Локомотив» после Лиги Чемпионов: найти силы на «Ротор»
    » «Химки» — «Спартак»: назло скептикам
    Ваша Реклама Здесь - Тел 091 75 00 75 Добавить Комментарий
    Flag Counter
    FOCUS IP TV - LIVE
    РЕКЛАМА В АРМЕНИИ +37491 75 00 75 |Радио, ТВ, Интернет, Пресса...| FOCUS MEDIA GROUP | ХОРОШАЯ РЕКЛАМА
    Фото дня

    → Место Рекламы

     Реклама на Радио в Армении
    • Сегодня
    • Читают
    • Комментируют

    Промес вернулся — «Спартак» победил

    • 10:26
    • 36
    • 0

    Гороскоп на сегодня 12 сентября

    • 10:01
    • 29
    • 0

    «Динамо» — «Нижний Новгород»: приезд Кержакова в Петровский парк

    • 09:49
    • 57
    • 0

    Только Минская группа имеет мандат на обсуждение статуса Республики Арцах | посол Франции

    • 22:30
    • 51
    • 0

    Президент Республики Арцах Араик Арутюнян подписал указ о назначении Камо Варданяна Министром Обороны Республики Арцах

    • 21:39
    • 50
    • 0

    Вирусолог Сатторов заявил о выходе Таджикистана с плато по коронавирусу

    • 21:16
    • 50
    • 0

    Дарья Гончаревич стала «Мисс Беларусь - 2021»

    • 16:06
    • 48
    • 0

    Федерализация Азербайджана - неизбежна! (Видео, Фильм, Карта Федерального Азербайджана)

    • 00:44
    • 68047
    • 0

    Философия сексвайф-пар или новая культура семейных отношений

    • 02:23
    • 67663
    • 0

    Что делать, если муж смотрит порно

    • 00:46
    • 63080
    • 0

    Азербайджанский депутат: В истории не было государства под названием «Азербайджан» до 1918 года (ВИДЕО, ФАКТЫ)

    • 02:21
    • 55588
    • 0

    США передали Нагорно-Карабахской Республике новейшую разведывательную систему

    • 16:33
    • 50637
    • 0

    Фуад Аббасов выгнан в шею с Российского Телевидения.

    • 13:35
    • 44980
    • 0

    В случае начала войны в Карабахе Россия и Иран будут на стороне Армении: Southfront (Видео)

    • 12:25
    • 43207
    • 0

    «Динамо» — «Нижний Новгород»: приезд Кержакова в Петровский парк

    • 09:49
    • 57
    • 0

    Промес вернулся — «Спартак» победил

    • 10:26
    • 36
    • 0

    Гороскоп на сегодня 12 сентября

    • 10:01
    • 29
    • 0

    Только Минская группа имеет мандат на обсуждение статуса Республики Арцах | посол Франции

    • 22:30
    • 51
    • 0

    Президент Республики Арцах Араик Арутюнян подписал указ о назначении Камо Варданяна Министром Обороны Республики Арцах

    • 21:39
    • 50
    • 0

    Туркменская делегация поучаствовала на 23-ей ежегодной конференции ОБСЕ для СМИ

    • 11:54
    • 80
    • 0

    В Кишинёве обсуждены основные направления молдавско-чешского сотрудничества

    • 12:16
    • 42
    • 0
    Наш ТВИТТЕР

    → Место Рекламы

     СЛУШАТЬ РАДИО РЕКЛАМА НА РАДИО
    Персоны
    все персоны →

    → Место Рекламы

     СЛУШАТЬ РАДИО РЕКЛАМА НА РАДИО

    → Место Рекламы

     ХОРОШАЯ РЕКЛАМА