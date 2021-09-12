«Динамо» — «Нижний Новгород»: приезд Кержакова в Петровский парк

12 сентября московское «Динамо» на «ВТБ Арене» в рамках 7 тура «Тинькофф Российская Премьер-Лига» примет «Нижний Новгород», который возглавляет Александр Кержаков.

Фото: ФК Спартак

«Динамо» надо обязательно побеждать в предстоящем матче. Именно в таких поединках и будет решаться: всерьёз команда Сандро Шварца рассчитывает на высокие места или же это лишь эпизоды. А тот факт, что в Петровский парк «Нижний Новгород» привезёт Александр Кержаков, ещё больше добавляет интриги предстоящему поединку.

Фото: Олег Бухарев/ «В мире спорта»

Кстати, волжане совсем даже неплохо начали чемпионат. И не собираются останавливаться на достигнутом. Борьба за выживание у «НН» ещё вся впереди.

Прогноз – 2:0.

Футбол. «Тинькофф – Российская Премьер-Лига». 7 тур.

«Динамо» Москва – «Локомотив» Москва

Главный судья – Виталий Мешков (Дмитров)

12 сентября 2021 года. Москва. «ВТБ Арена». 19.00.

Текст Антон Буялов.Фото: Олег Бухарев, ФК «Спартак».