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По поручению президента во всех регионах страны с 1 октября начнут действовать 14 IT-техникумов

  • 12.09.2021, 17:25,
  • В Мире + Европа
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  • : ~ 1 минута на чтение:  

По поручению президента во всех регионах страны с 1 октября начнут действовать 14 IT-техникумовУзбекский лидер Шавкат Мирзиёев 10 сентября провёл совещание в очном и онлайн-форматах для обсуждения вопросов эффективной подготовки высококвалифицированных специалистов в IT-сфере. Подчёркнуто, что с 1 октября нынешнего года по всей территории государства начнут действовать 14 IT-техникумов, учащимся которых предлагается обучение программному инжинирингу, информационной безопасности и телекоммуникациям. Об этом FMG.NEWS сообщили в пресс-службе Мирзиёева.

Руководитель Узбекистана акцентировал внимание на то, что для обеспечения страны высококвалифицированными кадрами был заключён договор с Эмиратами по внедрению проекта «Один миллион программистов». Подчёркнуто, что ни один воспитанник из двух тысяч школ ещё не участвовали в данном проекте. Чтобы исправить эту ситуацию, Мирзиёев распорядился о доведении до каждого среднего учебного заведения этого проекта и в случае необходимости обеспечить их дополнительными компьютерами.

По поручению президента во всех регионах страны с 1 октября начнут действовать 14 IT-техникумовНе осталась без внимания и тема повышения квалификации учителей средних и специализированных образовательных учреждений. Наряду с этим, было подчёркнуто, что правительство государства запланировало создать Центр педагогических навыков и международной оценки в городе Ташкент, а также его филиал в Андижане. Согласно предоставленным данным, это предприятие будет созывать иностранных экспертов для содействия в улучшении профессиональных способностей преподавателей.


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