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Президент Эстонии заявила о «нескольких световых годах» между Украиной и ЕС

  • 12.09.2021, 15:24,
  • В Мире + Европа
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  • : ~ 1 минута на чтение:  

Президент Эстонии заявила о «нескольких световых годах» между Украиной и ЕСПрезидент Эстонии Керсти Кальюлайд в рамках форума YES-Brainstorming заявила, что Украину и Европейский союз разделяют «несколько световых лет». По её словам, Киев должен в первую очередь выполнить Копенгагенские критерии. Об этом 11 сентября сообщило информационное агентство «Европейская правда».

По словам эстонского лидера, Украине предстоит ещё долгий путь в рамках вступления в ЕС. Она подчеркнула, что для этого Киеву понадобится как минимум ещё 20 лет.

Кальюлайд вспомнила, как к одному из эстонских инвесторов в Украине, который был на пороге подписания серьёзного соглашения, как-то пришёл адвокат и попросил поделиться частью акций в целях ускорения подписания соответствующего контракта. По её словам, Украина пока ещё не смогла избавиться от серьёзных проблем с коррупцией.

Глава государства подчеркнула, что она всегда была сторонником вступления Украины в ЕС и заявила, что однажды чудо может произойти.

Эстонский лидер также добавила, что НАТО не примет в свои ряды Украину пока государство не вернёт все «оккупированные» территории.


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