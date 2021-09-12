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Оборонное ведомство России передало Таджикистану 12 бронированных разведывательных машин

Оборонное ведомство России передало Таджикистану 12 бронированных разведывательных машинМинистерство обороны Российской Федерации 11 сентября проинформировало о передаче вооруженным силам Республики Таджикистан 12 модернизированных бронированных разведывательно-дозорных машин БРДМ-2М с комплектами запасных частей к ним, стрелковое оружие, средства ближнего боя и имущество радиационной, химической и биологической защиты. Об этом сообщает пресс-служба оборонного ведомства России.

Было отмечено, что поставка таджикистанской стороне российской продукции военного назначения в рамках оказания безвозмездной помощи продолжается в соответствии с имеющимися договорённостями между президентами России и Таджикистана  — Владимира Путина и Эмомали Рахмона.

Заместитель командующего войсками Центрального военного округа генерал-майор Евгений Циндяйкин в ходе церемонии передачи заявил, что на фоне нарастающей нестабильности вблизи южной границы Таджикистана,  в частности в Афганистане, совместными усилиями обеспечивается безопасность государств.

Российская сторона выразила надежду, что эта надежная и проверенная техника повысит боевой потенциал вооруженных сил Таджикистана.


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