﻿ Гороскоп на сегодня 13 сентября


 
  • 21:22 – Оборонное ведомство России передало Таджикистану 12 бронированных разведывательных машин 
  • 16:12 – Депутат Милли Меджлиса Азербайджана Расим Мусабеков угрожает России 
  • 13:13 – Премьер-министры Армении и Грузии обсудили вопросы углубления двусторонних и международных отношений 
  • 22:30 – Только Минская группа имеет мандат на обсуждение статуса Республики Арцах | посол Франции 
  • 16:06 – Дарья Гончаревич стала «Мисс Беларусь - 2021» 
  • 15:00 – Умер посол Украины в Таиланде Андрей Бешта 
Ваша Реклама Здесь - Тел 091 75 00 75

Гороскоп на сегодня 13 сентября

  • 13.09.2021, 09:00,
  • Развлечения » Гороскоп
  • 0
    •
  • : ~ 1 минута на чтение:  

 Гороскоп на сегодня 13 сентября

Гороскоп на сегодня 13 сентября

Первая половина этого дня окажется удачным временем для решения любых формальных вопросов. Это время также позволит легче концентрироваться, разбираться в деталях и действовать последовательно и внимательно. Вторая половина дня удачна для общения, небольших прогулок или поездок.

Гороскоп покупок на сегодня

День благоприятен для приобретения товаров, которые можно брать в дорогу, журналов, газет, книг
День неудачен для приобретения подарков для родителей, близких людей, предметов имиджа. Нежелательной в этот день будет покупка парфюмерии, пены для ванной, алкогольной продукции, лекарственных препаратов


  Источник:FMG NEWS
  •   Просмотров Сегодня: 12

  •   Внимание! Поделитесь пожалуйста с друзьями в социальных сетях!
  •   Редакция сайта может не разделять мнение автора и не несет ответственности за авторские материалы.


    • Мы в Телеграм
    РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧИТАТЬ:
    » Гороскоп на сегодня 11 сентября
    » Гороскоп на сегодня 10 сентября
    » Гороскоп на сегодня
    » Общий гороскоп на 7 сентября
    » Общий гороскоп на 5 сентября
    » Гороскоп на сегодня - 4 сентября
    » Гороскоп на сегодня 3 сентября
    » Гороскоп на сегодня - на 31 августа
    » Гороскоп на сегодня - 30 августа
    » Гороскоп на сегодня - 26 августа
    » Гороскоп на сегодня - 25 августа
    » Гороскоп на сегодня - 24 августа
    Ваша Реклама Здесь - Тел 091 75 00 75 Добавить Комментарий
    Flag Counter
    FOCUS IP TV - LIVE
    РЕКЛАМА В АРМЕНИИ +37491 75 00 75 |Радио, ТВ, Интернет, Пресса...| FOCUS MEDIA GROUP | ХОРОШАЯ РЕКЛАМА
    Фото дня

    → Место Рекламы

     Реклама на Радио в Армении
    • Сегодня
    • Читают
    • Комментируют

    Гороскоп на сегодня 13 сентября

    • 09:00
    • 12
    • 0

    Оборонное ведомство России передало Таджикистану 12 бронированных разведывательных машин

    • 21:22
    • 59
    • 0

    По поручению президента во всех регионах страны с 1 октября начнут действовать 14 IT-техникумов

    • 17:25
    • 49
    • 0

    Президент Эстонии заявила о «нескольких световых годах» между Украиной и ЕС

    • 15:24
    • 81
    • 0

    Промес вернулся — «Спартак» победил

    • 10:26
    • 70
    • 0

    Гороскоп на сегодня 12 сентября

    • 10:01
    • 54
    • 0

    «Динамо» — «Нижний Новгород»: приезд Кержакова в Петровский парк

    • 09:49
    • 81
    • 0

    Федерализация Азербайджана - неизбежна! (Видео, Фильм, Карта Федерального Азербайджана)

    • 00:44
    • 68061
    • 0

    Философия сексвайф-пар или новая культура семейных отношений

    • 02:23
    • 67728
    • 0

    Что делать, если муж смотрит порно

    • 00:46
    • 63090
    • 0

    Азербайджанский депутат: В истории не было государства под названием «Азербайджан» до 1918 года (ВИДЕО, ФАКТЫ)

    • 02:21
    • 55597
    • 0

    США передали Нагорно-Карабахской Республике новейшую разведывательную систему

    • 16:33
    • 50649
    • 0

    Фуад Аббасов выгнан в шею с Российского Телевидения.

    • 13:35
    • 44990
    • 0

    В случае начала войны в Карабахе Россия и Иран будут на стороне Армении: Southfront (Видео)

    • 12:25
    • 43217
    • 0

    Гороскоп на сегодня 13 сентября

    • 09:00
    • 12
    • 0

    Рабочая группа Туркменистана в онлайн-режиме поучаствовала в 6-ом Каспийском медиафоруме

    • 07:21
    • 42
    • 0

    Оборонное ведомство России передало Таджикистану 12 бронированных разведывательных машин

    • 21:22
    • 59
    • 0

    Президент Эстонии заявила о «нескольких световых годах» между Украиной и ЕС

    • 15:24
    • 81
    • 0

    По поручению президента во всех регионах страны с 1 октября начнут действовать 14 IT-техникумов

    • 17:25
    • 49
    • 0

    Президент дал указание о подготовке проведения отдельного совещание по нефтяному сектору

    • 09:19
    • 29
    • 0

    «Динамо» — «Нижний Новгород»: приезд Кержакова в Петровский парк

    • 09:49
    • 81
    • 0
    Наш ТВИТТЕР

    → Место Рекламы

     СЛУШАТЬ РАДИО РЕКЛАМА НА РАДИО
    Персоны
    все персоны →

    → Место Рекламы

     СЛУШАТЬ РАДИО РЕКЛАМА НА РАДИО

    → Место Рекламы

     ХОРОШАЯ РЕКЛАМА