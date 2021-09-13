Гороскоп на сегодня 13 сентября

Первая половина этого дня окажется удачным временем для решения любых формальных вопросов. Это время также позволит легче концентрироваться, разбираться в деталях и действовать последовательно и внимательно. Вторая половина дня удачна для общения, небольших прогулок или поездок.

Гороскоп покупок на сегодня

День благоприятен для приобретения товаров, которые можно брать в дорогу, журналов, газет, книг

День неудачен для приобретения подарков для родителей, близких людей, предметов имиджа. Нежелательной в этот день будет покупка парфюмерии, пены для ванной, алкогольной продукции, лекарственных препаратов