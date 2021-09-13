Гражданка Казахстана через суд оспорит правомерность меморандума между РК и РФ

Казахстанская активистка Санавар Закирова 13 сентября подала иск в суд, потому что считает противоречащим законности «Меморандум о сотрудничестве в сфере реализации проектов по цифровой трансформации Республики Казахстан». Документ был подписан 3 сентября премьером РК Аскаром Маминым и главой группы компаний СБЕР Германом Грефом. Об этом истица сообщила на своём аккаунте в Facebook.

Через свой информационный ресурс Закирова заявила, что принятый документ идёт вразрез с принципами Конституции. Она подчеркнула, что меморандум «является угрозой безопасности граждан республики».

После того, как в рамках Восточного экономического форума правительство Казахстана и группа СБЕР РФ закрепили подписями договорённость создать платформу цифрового правительства, многие казахстанские специалисты, которые предварительно ничего об этом не слышали, выступили с критикой. Они выразили удивление по поводу выбора партнёра, а также сомнение, что данные казахстанцев будут в безопасности.

По сообщениям СМИ, вскоре после этих событий министр цифрового развития Казахстана Багдат Мусин разъяснил, что СБЕР как партнёр согласился предоставить лишь исходные коды, а базы данных будут находиться на территории Казахстана и доступа к ним у российских партнёров не будет.