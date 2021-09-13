Глава Белоруссии принял участие в стратегическом военном учении «Запад-2021»

Президент Белоруссии, главнокомандующий ВС Александр Лукашенко 12 сентября стал участником активной части белорусско-российского стратегического учения «Запад-2021». Об этом сообщила пресс-служба главы государства.
Один из ключевых розыгрышей театра военных действий совместного учебного манёвра прошёл на общевойсковом Обуз-Лесновском полигоне в окрестностях Барановичей. В своей речи после ознакомления с активной фазой учения президент подчеркнул, что оно проводится на фоне длительной гибридной агрессии со стороны Запада.
Лукашенко указал на то, что отчётливо обозримы новые риски, вызовы у западной границы Союзного государства, а также обострение ситуации на границах государств — членов ОДКБ.
Белорусский лидер отметил, что в инсценировке учебных боевых действий наряду с военнослужащими Белоруссии и России приняли активное участие специалисты ратного дела Казахстана и территориальные — собранные из мирных тружеников страны белорусские войска. По мнению главы государства все расчёты по достоинству справились с поставленными задачами.
Лукашенко сказал, что масштабное мероприятие ещё раз убедило всех в дееспособности сформированной системы территориальной обороны. И пусть ни у кого не вызывает сомнение то, что белорусы, россияне, казахстанцы и граждане других государств, входящих в ОДКБ сделают всё во имя сохранения региональной безопасности и мира в своих странах, заявил президент.