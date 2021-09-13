Глава Белоруссии принял участие в стратегическом военном учении «Запад-2021»

Президент Белоруссии, главнокомандующий ВС Александр Лукашенко 12 сентября стал участником активной части белорусско-российского стратегического учения «Запад-2021». Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

Один из ключевых розыгрышей театра военных действий совместного учебного манёвра прошёл на общевойсковом Обуз-Лесновском полигоне в окрестностях Барановичей. В своей речи после ознакомления с активной фазой учения президент подчеркнул, что оно проводится на фоне длительной гибридной агрессии со стороны Запада.

Лукашенко указал на то, что отчётливо обозримы новые риски, вызовы у западной границы Союзного государства, а также обострение ситуации на границах государств — членов ОДКБ.

Белорусский лидер отметил, что в инсценировке учебных боевых действий наряду с военнослужащими Белоруссии и России приняли активное участие специалисты ратного дела Казахстана и территориальные — собранные из мирных тружеников страны белорусские войска. По мнению главы государства все расчёты по достоинству справились с поставленными задачами.