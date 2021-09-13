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Глава Белоруссии принял участие в стратегическом военном учении «Запад-2021»

  • 13.09.2021, 13:03,
  • В Мире + Европа Беларусь
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  • : ~ 1 минута на чтение:  

Глава Белоруссии принял участие в стратегическом военном учении «Запад-2021»Президент Белоруссии, главнокомандующий ВС Александр Лукашенко 12 сентября стал участником активной части белорусско-российского стратегического учения «Запад-2021». Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

Один из ключевых розыгрышей театра военных действий совместного учебного манёвра прошёл на общевойсковом Обуз-Лесновском полигоне в окрестностях Барановичей. В своей речи после ознакомления с активной фазой учения президент подчеркнул, что оно проводится на фоне длительной гибридной агрессии со стороны Запада.

Лукашенко указал на то, что отчётливо обозримы новые риски, вызовы у западной границы Союзного государства, а также обострение ситуации на границах государств — членов ОДКБ.

Белорусский лидер отметил, что в инсценировке учебных боевых действий наряду с военнослужащими Белоруссии и России приняли активное участие специалисты ратного дела Казахстана и территориальные — собранные из мирных тружеников страны белорусские войска. По мнению главы государства все расчёты по достоинству справились с поставленными задачами.

Лукашенко сказал, что масштабное мероприятие ещё раз убедило всех в дееспособности сформированной системы территориальной обороны. И пусть ни у кого не вызывает сомнение то, что белорусы, россияне, казахстанцы и граждане других государств, входящих в ОДКБ сделают всё во имя сохранения региональной безопасности и мира в своих странах, заявил президент.


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