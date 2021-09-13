Туркменистан трансформировал торговые связи со странами-членами ЕАЭС

Экономика Туркменистана продолжает демонстрировать стабильность и последовательность на фоне пандемии коронавируса. Страна продолжает развивать торговые отношения с государствами-членами Евразийского экономического союза, видоизменяя соответствующие связи с фокусом на обстоятельства. Об этом 13 сентября сообщил сайт CentralAsia.news.

По итогам 2019 года страна заняла 37-е место в списке самых крупных потребителей продукции ЕАЭС, что зафиксировано в статданных департамента агропромышленной политики ЕЭК. В течение 2014–2019 годов объём торговли Туркменистана с ЕАЭС вырос на 7,2%.

Основным экспортным товаром Туркменистана на данный момент являются томаты. Их поставки в страны ЕАЭС с января по апрель выросли вдвое по сравнению с тем же периодом прошлого года, достигнув 38,1 млн долларов. Основные покупатели — Россия, Казахстан и Кыргызстан. Туркменистан стал самым крупным экспортёром томатов в КР, согласно итогам первых четырёх месяцев этого года.

Важно отметить, что за первое полугодие 2021 года рост объёмов производства сельскохозяйственной и продовольственной продукции в государстве превысил 136%, в прошлом году ВВП вырос 5,9%.

В 2020 году Туркменистан наторговал с Россией почти на 1 млрд долларов, увеличив товарооборот на треть. Торговые связи Ашхабада с Минском изменились. В последние годы наметилась тенденция снижения товарооборота. Доля услуг начала преобладать над долей товаров в общем объёме экспорта (52,5 и 47,5% соответственно). Туркменистан по прежнему импортирует из Беларуси лифты и грузовую автомобильную технику.

Особые перспективы наблюдаются в области экспорта туркменского зерна. В этом году объём собранного урожая зерна превысил 1,4 млн тонн. При необходимости излишки пшеницы будут направлены на внешние рынки.