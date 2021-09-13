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Россия будет защищать общепризнанные границы Армении как свои собственные | Сенатор Российской Федерации

 Россия будет защищать общепризнанные границы Армении как свои собственные | Сенатор Российской Федерации
Россия будет защищать общепризнанные границы Армении как свои собственные, поскольку обе страны являются членами Организации Договора коллективной безопасности (ОДКБ). Об этом заявил российский сенатор, член Комитета по международным делам Совета Федерации Андрей Климов.

Отвечая на вопрос "Спутник-Армения" о том, что как Москва относится к тесному сближению Азербайджана и Турции, которая является членом НАТО, сенатор отметил, что Россия способна защищать себя и союзников от "всех остальных вместе взятых", и посоветовал Турции не проверять это на деле.

Климов выразил уверенность, что "проверка" способностей России добром ни для кого не закончится, и в Анкаре это хорошо понимают. России, в свою очередь, также не хотелось бы множить проблемы.

  Источник:FMG NEWS
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