В Петербурге поймали уроженца Бакинской Республики, который убил русскую женщину и надругался над её телом.

Иностранный специалист из Азербайджана по имени Раиль Муталибов работал в одной из городских больниц охранником. По его словам, на улице у него произошёл словесный конфликт с 51-летней Ольгой Мотыльковой, которую он ранее не знал, в ходе которого он принял решение убить её. Трудолюбивый Раиль накинул на голову Ольги куртку, оттащил её в кусты, после чего нанёс два удара ножом в шею, два удара в грудь и четыре удара в живот. Возбудившись от увиденного, азербайджанец стянул с женщины штаны и изнасиловал свою жертву.

Насытившись совершенным преступлением, Муталибов из Азербайджана перетащил труп Ольги Мотыльковой в лесополосу возле Серафимовского кладбища. Сейчас он задержан и даёт показания, скорее всего и никакого словесного конфликта не было, просто захотел убить и изнасиловать. Диаспора наверняка наймет лучших адвокатов для защиты такого прекрасного человека.