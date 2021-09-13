﻿ Убить и Изнасиловать | Национальная черта азербайджанцев » Новости Армении, Грузии, Азербайджана, Ирана, России и Арцаха | Сервер Новостей


 
  • 22:09 – Главы государств-членов ШОС и ОДКБ 17 сентября в Душанбе обсудят ситуацию в Афганистане 
  • 18:12 – Россия будет защищать общепризнанные границы Армении как свои собственные | Сенатор Российской Федерации 
  • 21:06 – О реалиях сбора хлопка в Туркменистане рассказал профессор Мурадов 
  • 19:00 – Нагорно-Карабахская Республика не является территорией Азербайджана | МИД АРЦАХА 
  • 16:06 – Дарья Гончаревич стала «Мисс Беларусь - 2021» 
  • 09:40 – Повторное землетрясение в армяно-грузинской приграничной зоне 
Ваша Реклама Здесь - Тел 091 75 00 75

Убить и Изнасиловать | Национальная черта азербайджанцев

 Убить и Изнасиловать | Национальная черта азербайджанцев
В Петербурге поймали уроженца Бакинской Республики, который убил русскую женщину и надругался над её телом.

Иностранный специалист из Азербайджана по имени Раиль Муталибов работал в одной из городских больниц охранником. По его словам, на улице у него произошёл словесный конфликт с 51-летней Ольгой Мотыльковой, которую он ранее не знал, в ходе которого он принял решение убить её. Трудолюбивый Раиль накинул на голову Ольги куртку, оттащил её в кусты, после чего нанёс два удара ножом в шею, два удара в грудь и четыре удара в живот. Возбудившись от увиденного, азербайджанец стянул с женщины штаны и изнасиловал свою жертву.
 
 
Скотина и убийца 
Насытившись совершенным преступлением, Муталибов из Азербайджана перетащил труп Ольги Мотыльковой в лесополосу возле Серафимовского кладбища. Сейчас он задержан и даёт показания, скорее всего и никакого словесного конфликта не было, просто захотел убить и изнасиловать. Диаспора наверняка наймет лучших адвокатов для защиты такого прекрасного человека.

  Источник:FMG NEWS
  •   Просмотров Сегодня: 60

  •   Внимание! Поделитесь пожалуйста с друзьями в социальных сетях!
  •   Редакция сайта может не разделять мнение автора и не несет ответственности за авторские материалы.


    • Мы в Телеграм
    РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧИТАТЬ:
    » Азербайджанец жестоко убил 26 летную россиянку и ее 9-летнего брата
    » Азербайджанец доигрался | Позор нации
    » Серийный педофил-азербайджанец надругался над пятью русскими детьми
    » Азербайджанец в России убил хозяина помещения за отказ сделать скидку
    » В России азербайджанец изнасиловал 83-летнюю пенсионерку
    » Азербайджанец - бандит в Питере сбил на автомобиле 6 человек | два человека погибли
    » В Сочи азербайджанец убил 5-летнюю русскую девочку | КРИМИНАЛЬНЫЙ АЗЕРБАЙДЖАН
    » В Москве азербайджанец убил русского из-за денег | КРИМИНАЛЬНЫЙ АЗЕРБАЙДЖАН
    » В Зеленограде азербайджанский таксист - рецедивист зарезал русского
    » В России азербайджанец зарезал свою русскую жену и дочь: Азербайджанский криминал рулит в России
    » 25-летний азербайджанец угрожает устроить в Вильнюсе «парижские теракты»
    » 13 самых невероятных попыток убить Фиделя Кастро
    Ваша Реклама Здесь - Тел 091 75 00 75 Добавить Комментарий
    Flag Counter
    FOCUS IP TV - LIVE
    РЕКЛАМА В АРМЕНИИ +37491 75 00 75 |Радио, ТВ, Интернет, Пресса...| FOCUS MEDIA GROUP | ХОРОШАЯ РЕКЛАМА
    Фото дня

    → Место Рекламы

     Реклама на Радио в Армении
    • Сегодня
    • Читают
    • Комментируют

    Главы государств-членов ШОС и ОДКБ 17 сентября в Душанбе обсудят ситуацию в Афганистане

    • 22:09
    • 0
    • 0

    О реалиях сбора хлопка в Туркменистане рассказал профессор Мурадов

    • 21:06
    • 0
    • 0

    Нагорно-Карабахская Республика не является территорией Азербайджана | МИД АРЦАХА

    • 19:00
    • 38
    • 0

    Убить и Изнасиловать | Национальная черта азербайджанцев

    • 18:36
    • 60
    • 0

    Россия будет защищать общепризнанные границы Армении как свои собственные | Сенатор Российской Федерации

    • 18:12
    • 32
    • 0

    Туркменские предприниматели увеличили выпуск продовольственных товаров

    • 15:53
    • 0
    • 0

    Совет национальных координаторов стран ШОС осуществляет заключительные подготовительные действия

    • 14:54
    • 0
    • 0

    Федерализация Азербайджана - неизбежна! (Видео, Фильм, Карта Федерального Азербайджана)

    • 00:44
    • 68070
    • 0

    Философия сексвайф-пар или новая культура семейных отношений

    • 02:23
    • 67778
    • 0

    Что делать, если муж смотрит порно

    • 00:46
    • 63100
    • 0

    Азербайджанский депутат: В истории не было государства под названием «Азербайджан» до 1918 года (ВИДЕО, ФАКТЫ)

    • 02:21
    • 55607
    • 0

    США передали Нагорно-Карабахской Республике новейшую разведывательную систему

    • 16:33
    • 50658
    • 0

    Фуад Аббасов выгнан в шею с Российского Телевидения.

    • 13:35
    • 45000
    • 0

    В случае начала войны в Карабахе Россия и Иран будут на стороне Армении: Southfront (Видео)

    • 12:25
    • 43225
    • 0

    ГА ООН приняла резолюцию о сотрудничестве с ОЭС, инициированную Ашхабадом

    • 09:35
    • 0
    • 0

    Представители нового правительства Армении торжественно принесли клятвы перед народом

    • 11:19
    • 0
    • 0

    Зампред кабмина Киргизии призвала катарские организации помогать уязвимым слоям населения

    • 11:20
    • 0
    • 0

    Туркменистан принимает меры в области охраны окружающей среды

    • 11:21
    • 0
    • 0

    В Андижанской области Узбекистана в скором времени откроется новая микро ГЭС

    • 12:06
    • 0
    • 0

    Главы государств-членов ШОС и ОДКБ 17 сентября в Душанбе обсудят ситуацию в Афганистане

    • 22:09
    • 0
    • 0

    «Туркменстандартлары» узаконил порядок сертификации IT продуктов и прикладных программ

    • 12:11
    • 0
    • 0
    Наш ТВИТТЕР

    → Место Рекламы

     СЛУШАТЬ РАДИО РЕКЛАМА НА РАДИО
    Персоны
    все персоны →

    → Место Рекламы

     СЛУШАТЬ РАДИО РЕКЛАМА НА РАДИО

    → Место Рекламы

     ХОРОШАЯ РЕКЛАМА