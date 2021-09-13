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Нагорно-Карабахская Республика не является территорией Азербайджана | МИД АРЦАХА

 Нагорно - Карабахская Республика
Министр иностранных дел Арцаха Давид Бабаян прокомментировал заявления Азербайджана о запрете въезда иностранцев в республику.

"Арцах не является территорией Азербайджана, Азербайджан не имеет права позволять или не позволять кому-либо приезжать, въезжать или выезжать отсюда. Сегодня они говорят о каких-то иностранцах, завтра они начнут пытаться регулировать наше движение, конечно, это недопустимо”, - сказал глава арцахского МИД.

Он отметил, что Степанакерт оценивает подобное заявления, как очередной деструктивный шаг Азербайджана и не будет каждый раз отвечать тем же способом, что и Баку, на каждое письмо или комментарий.

Бабаян в очередной раз подчеркнул, что позиция Степанакерта четкая и ясная.

Напомним, что Минобороны Азербайджана обратилось к российскому оборонному ведомству с просьбой не пропускать иностранные автомобили в Арцах после того, как стало известно о въезде иранских грузовых автомобилей на территории республики.
 
 

  Источник:FMG NEWS
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