﻿ Нагорно-Карабахская Республика не является территорией Азербайджана | МИД АРЦАХА

Министр иностранных дел Арцаха Давид Бабаян прокомментировал заявления Азербайджана о запрете въезда иностранцев в республику.



"Арцах не является территорией Азербайджана, Азербайджан не имеет права позволять или не позволять кому-либо приезжать, въезжать или выезжать отсюда. Сегодня они говорят о каких-то иностранцах, завтра они начнут пытаться регулировать наше движение, конечно, это недопустимо”, - сказал глава арцахского МИД.



Он отметил, что Степанакерт оценивает подобное заявления, как очередной деструктивный шаг Азербайджана и не будет каждый раз отвечать тем же способом, что и Баку, на каждое письмо или комментарий.



Бабаян в очередной раз подчеркнул, что позиция Степанакерта четкая и ясная.



Напомним, что Минобороны Азербайджана обратилось к российскому оборонному ведомству с просьбой не пропускать иностранные автомобили в Арцах после того, как стало известно о въезде иранских грузовых автомобилей на территории республики.