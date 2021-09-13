О реалиях сбора хлопка в Туркменистане рассказал профессор Мурадов

Ранее было объявлено, что с 8 сентября во всех велаятах страны кроме Дашогуза официально стартовала «белая» страда. В связи с тем, что северный регион имеет своеобразные почвенно-климатические условия, хлопкоуборочная кампания там начнётся 15 сентября. В настоящее время власти государства усердно работают над исключением ручного труда хлопкоробов путём использования высококачественных комбайнов. Всё это корреспондент онлайн-радио «Голос СНГ» узнал во время интервью у профессора ТСХУ им. С.А.Ниязова Кадыра Мурадова, который, в свою очередь, поведал об различных сторонах сбора хлопка.

Туркменский доктор технических наук сообщил, что основная задача хлопкоробов и комбайнов заключается в заблаговременной уборке урожая без каких-либо потерь. Также он отметил, что сфера хлопководства тесно связана с текстильной отраслью, которая в настоящая время обеспечена современными и лучшими технологиями. В целях укрепления этой области во всех регионах активно продолжаются строительные работы текстильных комплексов.

Для эффективного сбора хлопка государство закупило сельскохозяйственную технику лидирующих мировых предприятий, одним из которых является американское John Deere. Комбайны и тракторы данной компании пользуются особой популярностью у туркменских производителей. В Туркменистан эта техника была поставлена с 2019 по 2021 годы. Подчёркнуто, что в текущем году в сборе хлопка будут участвовать 1 тыс. новых комбайнов John Deere-9970, 2 тыс. 227 грузовиков, 2 тыс. 301 трактор и 3 тыс. 620 тракторных прицепов.

Напомним, что шестьсот двадцать тысяч гектаров в весенний период этого года были посажены середноволокнисыми видами Ёлотен-7, Ёлотен-39, Дашогуз-120, Дашогуз-114, Джейхун, 149 Ф, Губадаг-3, С-2606 и тонковолокнистых сортов Ёлотен-14. Ожидается, что в этом году объём полученного урожая достигнет 1 250 000 тонн.