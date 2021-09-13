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О реалиях сбора хлопка в Туркменистане рассказал профессор Мурадов

О реалиях сбора хлопка в Туркменистане рассказал профессор МурадовРанее было объявлено, что с 8 сентября во всех велаятах страны кроме Дашогуза официально стартовала «белая» страда. В связи с тем, что северный регион имеет своеобразные почвенно-климатические условия, хлопкоуборочная кампания там начнётся 15 сентября. В настоящее время власти государства усердно работают над исключением ручного труда хлопкоробов путём использования высококачественных комбайнов. Всё это корреспондент онлайн-радио «Голос СНГ» узнал во время интервью у профессора ТСХУ им. С.А.Ниязова Кадыра Мурадова, который, в свою очередь, поведал об различных сторонах сбора хлопка.

Туркменский доктор технических наук сообщил, что основная задача хлопкоробов и комбайнов заключается в заблаговременной уборке урожая без каких-либо потерь. Также он отметил, что сфера хлопководства тесно связана с текстильной отраслью, которая в настоящая время обеспечена современными и лучшими технологиями. В целях укрепления этой области во всех регионах активно продолжаются строительные работы текстильных комплексов.О реалиях сбора хлопка в Туркменистане рассказал профессор Мурадов

Для эффективного сбора хлопка государство закупило сельскохозяйственную технику лидирующих мировых предприятий, одним из которых является американское John Deere. Комбайны и тракторы данной компании пользуются особой популярностью у туркменских производителей. В Туркменистан эта техника была поставлена с 2019 по 2021 годы. Подчёркнуто, что в текущем году в сборе хлопка будут участвовать 1 тыс. новых комбайнов John Deere-9970, 2 тыс. 227 грузовиков, 2 тыс. 301 трактор и 3 тыс. 620 тракторных прицепов.

О реалиях сбора хлопка в Туркменистане рассказал профессор МурадовНапомним, что шестьсот двадцать тысяч гектаров в весенний период этого года были посажены середноволокнисыми видами  Ёлотен-7, Ёлотен-39, Дашогуз-120, Дашогуз-114, Джейхун, 149 Ф, Губадаг-3, С-2606 и тонковолокнистых сортов Ёлотен-14. Ожидается, что в этом году объём полученного урожая достигнет 1 250 000 тонн.


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