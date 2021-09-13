Главы государств-членов ШОС и ОДКБ 17 сентября в Душанбе обсудят ситуацию в Афганистане

Министерство иностранных дел Таджикистана 12 сентября проинформировало о том, что 16–17 сентября в Душанбе состоится заседание совета глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества, посвященное 20-летию создания ШОС. В ходе мероприятия особое внимание будет уделено текущей ситуации в Афганистане. Об этом сообщает пресс-служба МИД Таджикистана.

Согласно информации, в ходе саммита будут обсуждены основные итоги деятельности ШОС за 20 лет, состояние и перспективы многостороннего взаимодействия в рамках организации. Главы государств проведут обстоятельный обмен мнениями по актуальным вопросам регионального и международного сотрудничества, рассмотрят совместные шаги в рамках ШОС по преодолению последствий кризиса, вызванного пандемией.

Кроме того, по итогам мероприятия ожидается принятие главами государств-членов ШОС решений о запуске процедуры приема Исламской Республики Иран в качестве полноправного государства-члена ШОС и предоставлении статуса партнера по диалогу Арабской Республике Египет, Государству Катар и Королевству Саудовской Аравии.