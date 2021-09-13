﻿ Главы государств-членов ШОС и ОДКБ 17 сентября в Душанбе обсудят ситуацию в Афганистане » Новости Армении, Грузии, Азербайджана, Ирана, России и Арцаха | Сервер Новостей


 
  • 22:09 – Главы государств-членов ШОС и ОДКБ 17 сентября в Душанбе обсудят ситуацию в Афганистане 
  • 18:12 – Россия будет защищать общепризнанные границы Армении как свои собственные | Сенатор Российской Федерации 
  • 21:06 – О реалиях сбора хлопка в Туркменистане рассказал профессор Мурадов 
  • 19:00 – Нагорно-Карабахская Республика не является территорией Азербайджана | МИД АРЦАХА 
  • 16:06 – Дарья Гончаревич стала «Мисс Беларусь - 2021» 
  • 09:40 – Повторное землетрясение в армяно-грузинской приграничной зоне 
Ваша Реклама Здесь - Тел 091 75 00 75

Главы государств-членов ШОС и ОДКБ 17 сентября в Душанбе обсудят ситуацию в Афганистане

  • 13.09.2021, 22:09,
  • В Мире + Европа
  • 0
    •
  • : ~ 1 минута на чтение:  

Главы государств-членов ШОС и ОДКБ 17 сентября в Душанбе обсудят ситуацию в АфганистанеМинистерство иностранных дел Таджикистана 12 сентября проинформировало о том, что 16–17 сентября в Душанбе состоится заседание совета глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества, посвященное 20-летию создания ШОС. В ходе мероприятия особое внимание будет уделено текущей ситуации в Афганистане. Об этом сообщает пресс-служба МИД Таджикистана.

Согласно информации, в ходе саммита будут обсуждены основные итоги деятельности ШОС за 20 лет, состояние и перспективы многостороннего взаимодействия в рамках организации. Главы государств проведут обстоятельный обмен мнениями по актуальным вопросам регионального и международного сотрудничества, рассмотрят совместные шаги в рамках ШОС по преодолению последствий кризиса, вызванного пандемией.

Кроме того, по итогам мероприятия ожидается принятие главами государств-членов ШОС решений о запуске процедуры приема Исламской Республики Иран в качестве полноправного государства-члена ШОС и предоставлении статуса партнера по диалогу Арабской Республике Египет, Государству Катар и Королевству Саудовской Аравии.


  •   Просмотров Сегодня: 0

  •   Внимание! Поделитесь пожалуйста с друзьями в социальных сетях!
  •   Редакция сайта может не разделять мнение автора и не несет ответственности за авторские материалы.


    • Мы в Телеграм
    РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧИТАТЬ:
    » В столице Республики Таджикистан прошло заседание СНК ШОС
    » В Бишкеке пройдут саммит ЕАЭС и неформальная встреча лидеров ОДКБ
    » В Бишкеке пройдут саммит ЕАЭС и неформальная встреча лидеров ОДКБ
    » 26 декабря в Санкт-Петербурге пройдет сессия глав государств-членов ОДКБ
    » Страны ОДКБ решили укреплять таджикско-афганскую границу
    » Владимир Путин принял участие в заседании Совета глав государств – членов ШОС
    » Пашинян в Астане примет участие Совета коллективной безопасности ОДКБ
    » Президенты Таджикистана и Белоруссии обсудили перспективы стратегического партнёрства
    » По итогам саммита ШОС принято решение по 16 ключевым вопросам
    » В Ашхабаде открылось заседание глав МИД СНГ
    » Президенты Таджикистана и Узбекистана обсудили неспокойную ситуацию в Афганистане
    » В Армении прошло заседание Консультационного совета ЦБ стран-членов ЕАЭС по валютной политике
    Ваша Реклама Здесь - Тел 091 75 00 75 Добавить Комментарий
    Flag Counter
    FOCUS IP TV - LIVE
    РЕКЛАМА В АРМЕНИИ +37491 75 00 75 |Радио, ТВ, Интернет, Пресса...| FOCUS MEDIA GROUP | ХОРОШАЯ РЕКЛАМА
    Фото дня

    → Место Рекламы

     Реклама на Радио в Армении
    • Сегодня
    • Читают
    • Комментируют

    Главы государств-членов ШОС и ОДКБ 17 сентября в Душанбе обсудят ситуацию в Афганистане

    • 22:09
    • 0
    • 0

    О реалиях сбора хлопка в Туркменистане рассказал профессор Мурадов

    • 21:06
    • 0
    • 0

    Нагорно-Карабахская Республика не является территорией Азербайджана | МИД АРЦАХА

    • 19:00
    • 38
    • 0

    Убить и Изнасиловать | Национальная черта азербайджанцев

    • 18:36
    • 60
    • 0

    Россия будет защищать общепризнанные границы Армении как свои собственные | Сенатор Российской Федерации

    • 18:12
    • 32
    • 0

    Туркменские предприниматели увеличили выпуск продовольственных товаров

    • 15:53
    • 0
    • 0

    Совет национальных координаторов стран ШОС осуществляет заключительные подготовительные действия

    • 14:54
    • 0
    • 0

    Федерализация Азербайджана - неизбежна! (Видео, Фильм, Карта Федерального Азербайджана)

    • 00:44
    • 68070
    • 0

    Философия сексвайф-пар или новая культура семейных отношений

    • 02:23
    • 67778
    • 0

    Что делать, если муж смотрит порно

    • 00:46
    • 63100
    • 0

    Азербайджанский депутат: В истории не было государства под названием «Азербайджан» до 1918 года (ВИДЕО, ФАКТЫ)

    • 02:21
    • 55607
    • 0

    США передали Нагорно-Карабахской Республике новейшую разведывательную систему

    • 16:33
    • 50658
    • 0

    Фуад Аббасов выгнан в шею с Российского Телевидения.

    • 13:35
    • 45000
    • 0

    В случае начала войны в Карабахе Россия и Иран будут на стороне Армении: Southfront (Видео)

    • 12:25
    • 43225
    • 0

    ГА ООН приняла резолюцию о сотрудничестве с ОЭС, инициированную Ашхабадом

    • 09:35
    • 0
    • 0

    Представители нового правительства Армении торжественно принесли клятвы перед народом

    • 11:19
    • 0
    • 0

    Зампред кабмина Киргизии призвала катарские организации помогать уязвимым слоям населения

    • 11:20
    • 0
    • 0

    Туркменистан принимает меры в области охраны окружающей среды

    • 11:21
    • 0
    • 0

    В Андижанской области Узбекистана в скором времени откроется новая микро ГЭС

    • 12:06
    • 0
    • 0

    Главы государств-членов ШОС и ОДКБ 17 сентября в Душанбе обсудят ситуацию в Афганистане

    • 22:09
    • 0
    • 0

    «Туркменстандартлары» узаконил порядок сертификации IT продуктов и прикладных программ

    • 12:11
    • 0
    • 0
    Наш ТВИТТЕР

    → Место Рекламы

     СЛУШАТЬ РАДИО РЕКЛАМА НА РАДИО
    Персоны
    все персоны →

    → Место Рекламы

     СЛУШАТЬ РАДИО РЕКЛАМА НА РАДИО

    → Место Рекламы

     ХОРОШАЯ РЕКЛАМА