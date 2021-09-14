Гороскоп на сегодня 14 сентября

Постарайтесь в своих мечтах и фантазиях в течение этого дня не уходить далеко от реальности, а также не переоценивайте свои способности и возможности. Опасайтесь обмана, мошенничества, не будьте слишком доверчивы, не принимайте никакие убеждения на веру. Направьте свою энергию в творческое русло.

Гороскоп покупок на сегодня

День благоприятен для приобретения стильной одежды, предметов искусства, дизайна

День неудачен для приобретения золотых украшений, подарков для родителей, близких людей. Звезды советуют подождать с приобретением бытовых инструментов: ножей, ножниц, молотков, изделий из металла, стали, оружия. Нежелательной в этот день будет покупка предметов, имеющих религиозное значение, парфюмерии, пены для ванной