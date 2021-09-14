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Гороскоп на сегодня 14 сентября

  • 14.09.2021, 09:00,
  • Развлечения » Гороскоп
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  • : ~ 1 минута на чтение:  

 Гороскоп на сегодня 14 сентября

Гороскоп на сегодня 14 сентября

Постарайтесь в своих мечтах и фантазиях в течение этого дня не уходить далеко от реальности, а также не переоценивайте свои способности и возможности. Опасайтесь обмана, мошенничества, не будьте слишком доверчивы, не принимайте никакие убеждения на веру. Направьте свою энергию в творческое русло.

Гороскоп покупок на сегодня

День благоприятен для приобретения стильной одежды, предметов искусства, дизайна
День неудачен для приобретения золотых украшений, подарков для родителей, близких людей. Звезды советуют подождать с приобретением бытовых инструментов: ножей, ножниц, молотков, изделий из металла, стали, оружия. Нежелательной в этот день будет покупка предметов, имеющих религиозное значение, парфюмерии, пены для ванной


  Источник:FMG NEWS
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