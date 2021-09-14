Монумент в память о Махтумкули Фраги построят в Копетдаге

Глава Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов 13 сентября провёл рабочее совещание по системе видеосвязи. Глава столицы Рахим Гандымов отчитался о текущей обстановке в Ашхабаде, проводимых шагах по строительству новых объектов и мемориальном комплексе, посвящённом Махтумкули Фраги. Президент страны обязал участников провести мероприятие в связи с празднованием 30-летия Независимости Отечества, которые должны проводиться на соответствующем уровне. Об этом сообщило государственное информагентство «Туркменистан сегодня».

Гандымов представил эскизы мемориального комплекса, который будет располагаться в Копетдаге. По этому поводу, озвучена важность сочетания, возводимого объекта с архитектурным обликом столицы.

Хяким столицы сообщил о ведущейся деятельности в подготовке к заседанию Халк Маслахаты и церемонии вручения наград людям, отличившимся в работе.

Президент Туркменистана обратил внимание на необходимость широких подходов в проведении в столице намеченных планов на основании социально-экономических, транспортно-коммуникационных, инженерно-технических, эстетических и экологических составляющих.