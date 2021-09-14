Валентина Матвиенко отметила активную и слаженную работу ВОЗ в борьбе с коронавирусом

Валентина Матвиенко, председатель Совета МПА СНГ и Совета Федерации Федерального Собрания России направила послание представителям 71-й сессии Европейского регионального комитета ВОЗ, которая проходит в онлайн формате с 13 по 15 сентября 2021 года. Обсуждались вопросы защиты здоровья, противодействия распространению коронавирусной инфекции. Об этом сообщили в пресс-службе МПА СНГ.

В послании Валентина Матвиенко особо отметила необходимость со стороны МПА СНГ и Европейское региональное бюро ВОЗ принять совместные действия в области противостояния коронавирусу, а также готовность стран СНГ к сотрудничества по всем направлениям глобального развития.

В данном русле, организации уже имеют хороший опыт сотрудничества, который опирается на стратегические договоренности и нормативные документы. Планируется проведение международного форума «Всеобщий охват услугами здравоохранения и цели в области устойчивого развития».

Также межведомственная кооперация будет продолжена в области миграции и реальные возможности будут рассмотрены на ноябрьской сессии. В частности, проект совместного заявление МПА СНГ, Европейского регионального бюро ВОЗ и Международной организации по миграции в области законодательного обеспечения трудовой миграции в период пандемии.

Дополнительно, особо отмечается значимость работы спецгруппы, направленной на изучение механизмов по модернизации системы чрезвычайного реагирования и обеспечения медикаментами в эпидемиологических ситуациях, где ключевая миссия принадлежит ВОЗ.