﻿ Валентина Матвиенко отметила активную и слаженную работу ВОЗ в борьбе с коронавирусом » Новости Армении, Грузии, Азербайджана, Ирана, России и Арцаха | Сервер Новостей


 
  • 18:55 – Армения и Евросоюз наметили будущие приоритеты для сотрудничества 
  • 19:00 – Нагорно-Карабахская Республика не является территорией Азербайджана | МИД АРЦАХА 
  • 21:06 – О реалиях сбора хлопка в Туркменистане рассказал профессор Мурадов 
  • 18:55 – Армения и Евросоюз наметили будущие приоритеты для сотрудничества 
  • 16:06 – Дарья Гончаревич стала «Мисс Беларусь - 2021» 
  • 09:40 – Повторное землетрясение в армяно-грузинской приграничной зоне 
Ваша Реклама Здесь - Тел 091 75 00 75

Валентина Матвиенко отметила активную и слаженную работу ВОЗ в борьбе с коронавирусом

  • 14.09.2021, 12:50,
  • В Мире + Европа
  • 0
    •
  • : ~ 1 минута на чтение:  

Валентина Матвиенко отметила активную и слаженную работу ВОЗ в борьбе с коронавирусомВалентина Матвиенко, председатель Совета МПА СНГ и Совета Федерации Федерального Собрания России направила послание представителям 71-й сессии Европейского регионального комитета ВОЗ, которая проходит в онлайн формате с 13 по 15 сентября 2021 года. Обсуждались вопросы защиты здоровья, противодействия распространению коронавирусной инфекции. Об этом сообщили в пресс-службе МПА СНГ.

В послании Валентина Матвиенко особо отметила необходимость со стороны МПА СНГ и Европейское региональное бюро ВОЗ принять совместные действия в области противостояния коронавирусу, а также готовность стран СНГ к сотрудничества по всем направлениям глобального развития.

В данном русле, организации уже имеют хороший опыт сотрудничества, который опирается на стратегические договоренности и нормативные документы. Планируется проведение международного форума «Всеобщий охват услугами здравоохранения и цели в области устойчивого развития».

Также межведомственная кооперация будет продолжена в области миграции и реальные возможности будут рассмотрены на ноябрьской сессии. В частности, проект совместного заявление МПА СНГ, Европейского регионального бюро ВОЗ и Международной организации по миграции в области законодательного обеспечения трудовой миграции в период пандемии.

Дополнительно, особо отмечается значимость работы спецгруппы, направленной на изучение механизмов по модернизации системы чрезвычайного реагирования и обеспечения медикаментами в эпидемиологических ситуациях, где ключевая миссия принадлежит ВОЗ.


  •   Просмотров Сегодня: 52

  •   Внимание! Поделитесь пожалуйста с друзьями в социальных сетях!
  •   Редакция сайта может не разделять мнение автора и не несет ответственности за авторские материалы.


    • Мы в Телеграм
    РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧИТАТЬ:
    » Токаев и Матвиенко обсудили векторы многопланового партнёрства и союзничества
    » Матвиенко прокомментировала послание президента Федеральному собранию
    » Матвиенко провела переговоры с бывшим президентом Финляндии
    » Одним из главных событий 2021 года станет продление Договора СНВ-3
    » Беларусь с официальным визитом посетила Валентина Матвиенко
    » Валентина Матвиенко: Счетная палата в России стала командой профессионалов
    » Нехватка кадров остается серьезной проблемой в российской медицине – Матвиенко
    » Матвиенко анонсировала встречу Пашиняна и Путина в Казахстане
    » Матвиенко: союз государства и РПЦ особенно важен в условиях информационной войны
    » Матвиенко напомнила Варшаве о борьбе украинских националистов с поляками
    » Матвиенко: нам не нужны подачки и одолжения от ПАСЕ
    » Матвиенко призвала вернуть лидирующую роль России в освоении Арктики и усилить госрегулирование тарифов в этом регионе
    Ваша Реклама Здесь - Тел 091 75 00 75 Добавить Комментарий
    Flag Counter
    FOCUS IP TV - LIVE
    РЕКЛАМА В АРМЕНИИ +37491 75 00 75 |Радио, ТВ, Интернет, Пресса...| FOCUS MEDIA GROUP | ХОРОШАЯ РЕКЛАМА
    Фото дня

    → Место Рекламы

     Реклама на Радио в Армении
    • Сегодня
    • Читают
    • Комментируют

    Армения и Евросоюз наметили будущие приоритеты для сотрудничества

    • 18:55
    • 32
    • 0

    Официальные лица в Украине «напуганы до смерти» из-за Афганистана

    • 15:57
    • 34
    • 0

    Обращение парламентариев Белоруссии получило статус официального документа Генассамблеи ООН

    • 14:58
    • 34
    • 0

    Монумент в память о Махтумкули Фраги построят в Копетдаге

    • 14:51
    • 38
    • 0

    Валентина Матвиенко отметила активную и слаженную работу ВОЗ в борьбе с коронавирусом

    • 12:50
    • 52
    • 0

    Премьер Кыргызстана Улукбек Марипов проведёт «Урок мира»

    • 12:48
    • 25
    • 0

    В Ашхабаде состоялось награждение победителей кинофестиваля Meniň Watanym

    • 12:25
    • 28
    • 0

    Федерализация Азербайджана - неизбежна! (Видео, Фильм, Карта Федерального Азербайджана)

    • 00:44
    • 68086
    • 0

    Философия сексвайф-пар или новая культура семейных отношений

    • 02:23
    • 67860
    • 0

    Что делать, если муж смотрит порно

    • 00:46
    • 63118
    • 0

    Азербайджанский депутат: В истории не было государства под названием «Азербайджан» до 1918 года (ВИДЕО, ФАКТЫ)

    • 02:21
    • 55626
    • 0

    США передали Нагорно-Карабахской Республике новейшую разведывательную систему

    • 16:33
    • 50677
    • 0

    Фуад Аббасов выгнан в шею с Российского Телевидения.

    • 13:35
    • 45020
    • 0

    В случае начала войны в Карабахе Россия и Иран будут на стороне Армении: Southfront (Видео)

    • 12:25
    • 43243
    • 0

    Президент Туркменистана напомнил о важности безупречности новых объектов

    • 10:55
    • 24
    • 0

    Армения и Евросоюз наметили будущие приоритеты для сотрудничества

    • 18:55
    • 32
    • 0

    Глава Казахстана дал «зелёный» свет проекту в области «зелёной» энергетики

    • 10:56
    • 27
    • 0

    Официальные лица в Украине «напуганы до смерти» из-за Афганистана

    • 15:57
    • 34
    • 0

    Эмомали Рахмон проведёт специальную встречу с президентом Ирана

    • 10:57
    • 27
    • 0

    Обращение парламентариев Белоруссии получило статус официального документа Генассамблеи ООН

    • 14:58
    • 34
    • 0

    В Ашхабаде состоялось награждение победителей кинофестиваля Meniň Watanym

    • 12:25
    • 28
    • 0
    Наш ТВИТТЕР

    → Место Рекламы

     СЛУШАТЬ РАДИО РЕКЛАМА НА РАДИО
    Персоны
    все персоны →

    → Место Рекламы

     СЛУШАТЬ РАДИО РЕКЛАМА НА РАДИО

    → Место Рекламы

     ХОРОШАЯ РЕКЛАМА