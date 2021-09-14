Обращение парламентариев Белоруссии получило статус официального документа Генассамблеи ООН

Послание парламентариев Национального собрания Белоруссии к мировому сообществу по поводу ситуации вокруг республики, датированное 10 июнем текущего года распространено 13 сентября в формате официального документа 75 Генеральной Ассамблеи ООН по пункту 32 повестки дня «Отказ от применения односторонних экстерриториальных экономических мер принуждения как средства оказания политического и экономического давления». Об этом сообщила пресс-служба Национального собрания.

В обращении белорусские депутаты призывают мировое сообщество непредвзято оценить складывающуюся вокруг Белоруссии ситуацию, когда прикрываясь борьбой за демократию по сути производится агрессивное и всестороннее давление на суверенное государство и его граждан. При этом грубо нарушаются базовые принципы международного права по невмешательству в дела других государств.

В письме утверждается, что целый ряд государств активно способствует дестабилизации обстановки в Республике Беларусь, развернув против страны массированную информационную агрессию. Представители страны призвали сообщество планеты выступить против необоснованной контрпродуктивной и дискриминационной политики в отношении Белоруссии.

Недавно председатель Совета Республики Наталья Кочанова во время выступления на V Всемирной конференции спикеров парламентов также заостряла внимание на том, что побуждения дестабилизации внутренней ситуации в Беларуси подрывают основы международного права.