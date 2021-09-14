Официальные лица в Украине «напуганы до смерти» из-за Афганистана

Американский конгрессмен Брайан Фицпатрик (республиканец от штата Пенсильвания) 13 сентября заявил, что власти Украины «напуганы до смерти» из-за дестабилизации обстановки в Исламской Республике Афганистан. Он затронул тему на слушаниях в комитете по иностранным делам палаты представителей, сообщает пресс-служба госдепартамента США.

Тема была затронута в ходе выступления государственного секретаря Соединённых Штатов Энтони Блинкена. По словам Фицпатрика, который недавно был с официальным визитом в Киеве, официальные лица в Украине сомневаются в готовности запада помочь им в случае внешней агрессии.

Госсекретарь в ответ на это подчеркнул, что Вашингтон готов выполнить свои обязательства в отношении Украины. Он напомнил, что соответствующие договорённости были достигнуты в ходе встречи президента Владимира Зеленского с лидером США Джо Байденом.

Напомним, что США весной заявили о решении вывести свои войска из Афганистана, после чего запрещённая в РФ террористическая организация начала в республике масштабную операцию по установлению контроля над ИРА. Боевикам это удалось. Президент Ашраф Гани бежал из страны 15 августа.