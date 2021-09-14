﻿ Официальные лица в Украине «напуганы до смерти» из-за Афганистана » Новости Армении, Грузии, Азербайджана, Ирана, России и Арцаха | Сервер Новостей


 
  • 18:55 – Армения и Евросоюз наметили будущие приоритеты для сотрудничества 
  • 19:00 – Нагорно-Карабахская Республика не является территорией Азербайджана | МИД АРЦАХА 
  • 21:06 – О реалиях сбора хлопка в Туркменистане рассказал профессор Мурадов 
  • 18:55 – Армения и Евросоюз наметили будущие приоритеты для сотрудничества 
  • 16:06 – Дарья Гончаревич стала «Мисс Беларусь - 2021» 
  • 09:40 – Повторное землетрясение в армяно-грузинской приграничной зоне 
Ваша Реклама Здесь - Тел 091 75 00 75

Официальные лица в Украине «напуганы до смерти» из-за Афганистана

  • 14.09.2021, 15:57,
  • В Мире + Европа » Украина
  • 0
    •
  • : ~ 1 минута на чтение:  

Официальные лица в Украине «напуганы до смерти» из-за АфганистанаАмериканский конгрессмен Брайан Фицпатрик (республиканец от штата Пенсильвания) 13 сентября заявил, что власти Украины «напуганы до смерти» из-за дестабилизации обстановки в Исламской Республике Афганистан. Он затронул тему на слушаниях в комитете по иностранным делам палаты представителей, сообщает пресс-служба госдепартамента США.

Тема была затронута в ходе выступления государственного секретаря Соединённых Штатов Энтони Блинкена. По словам Фицпатрика, который недавно был с официальным визитом в Киеве, официальные лица в Украине сомневаются в готовности запада помочь им в случае внешней агрессии.

Госсекретарь в ответ на это подчеркнул, что Вашингтон готов выполнить свои обязательства в отношении Украины. Он напомнил, что соответствующие договорённости были достигнуты в ходе встречи президента Владимира Зеленского с лидером США Джо Байденом.

Напомним, что США весной заявили о решении вывести свои войска из Афганистана, после чего запрещённая в РФ террористическая организация начала в республике масштабную операцию по установлению контроля над ИРА. Боевикам это удалось. Президент Ашраф Гани бежал из страны 15 августа.


  •   Просмотров Сегодня: 34

  •   Внимание! Поделитесь пожалуйста с друзьями в социальных сетях!
  •   Редакция сайта может не разделять мнение автора и не несет ответственности за авторские материалы.


    • Мы в Телеграм
    РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧИТАТЬ:
    » Глава МИД назвал 3 задачи комиссии партнёрства Украины и США
    » Зеленский: Встреча с Байденом прошла не в постоянно солнечной атмосфере
    » Порошенко дал Зеленскому советы по общению с Байденом
    » Таджикистан готов пропустить транзитом через свою территорию эвакуирующихся граждан Афганистана
    » Власти США попросили Украину помочь с эвакуацией людей из Афганистана
    » В Украине до 2035 года построят большой военно-морской флот
    » Трамп готов показать еще одну стенограмму разговора с Зеленским
    » США поздравили Украину с проведением выборов
    » Президент Армении поздравил Владимира Зеленского с победой на выборах президента Украины
    » США наращивает военную помощь для Грузии и Украины - Уэсс Митчелл
    » Нагорный Карабах был представлен на фестивале в Денвере
    » Частные кредиторы Украины заявили о готовности к переговорам
    Ваша Реклама Здесь - Тел 091 75 00 75 Добавить Комментарий
    Flag Counter
    FOCUS IP TV - LIVE
    РЕКЛАМА В АРМЕНИИ +37491 75 00 75 |Радио, ТВ, Интернет, Пресса...| FOCUS MEDIA GROUP | ХОРОШАЯ РЕКЛАМА
    Фото дня

    → Место Рекламы

     Реклама на Радио в Армении
    • Сегодня
    • Читают
    • Комментируют

    Армения и Евросоюз наметили будущие приоритеты для сотрудничества

    • 18:55
    • 32
    • 0

    Официальные лица в Украине «напуганы до смерти» из-за Афганистана

    • 15:57
    • 34
    • 0

    Обращение парламентариев Белоруссии получило статус официального документа Генассамблеи ООН

    • 14:58
    • 34
    • 0

    Монумент в память о Махтумкули Фраги построят в Копетдаге

    • 14:51
    • 38
    • 0

    Валентина Матвиенко отметила активную и слаженную работу ВОЗ в борьбе с коронавирусом

    • 12:50
    • 52
    • 0

    Премьер Кыргызстана Улукбек Марипов проведёт «Урок мира»

    • 12:48
    • 25
    • 0

    В Ашхабаде состоялось награждение победителей кинофестиваля Meniň Watanym

    • 12:25
    • 28
    • 0

    Федерализация Азербайджана - неизбежна! (Видео, Фильм, Карта Федерального Азербайджана)

    • 00:44
    • 68086
    • 0

    Философия сексвайф-пар или новая культура семейных отношений

    • 02:23
    • 67860
    • 0

    Что делать, если муж смотрит порно

    • 00:46
    • 63118
    • 0

    Азербайджанский депутат: В истории не было государства под названием «Азербайджан» до 1918 года (ВИДЕО, ФАКТЫ)

    • 02:21
    • 55626
    • 0

    США передали Нагорно-Карабахской Республике новейшую разведывательную систему

    • 16:33
    • 50677
    • 0

    Фуад Аббасов выгнан в шею с Российского Телевидения.

    • 13:35
    • 45020
    • 0

    В случае начала войны в Карабахе Россия и Иран будут на стороне Армении: Southfront (Видео)

    • 12:25
    • 43243
    • 0

    Президент Туркменистана напомнил о важности безупречности новых объектов

    • 10:55
    • 24
    • 0

    Армения и Евросоюз наметили будущие приоритеты для сотрудничества

    • 18:55
    • 32
    • 0

    Глава Казахстана дал «зелёный» свет проекту в области «зелёной» энергетики

    • 10:56
    • 27
    • 0

    Официальные лица в Украине «напуганы до смерти» из-за Афганистана

    • 15:57
    • 34
    • 0

    Эмомали Рахмон проведёт специальную встречу с президентом Ирана

    • 10:57
    • 27
    • 0

    Обращение парламентариев Белоруссии получило статус официального документа Генассамблеи ООН

    • 14:58
    • 34
    • 0

    В Ашхабаде состоялось награждение победителей кинофестиваля Meniň Watanym

    • 12:25
    • 28
    • 0
    Наш ТВИТТЕР

    → Место Рекламы

     СЛУШАТЬ РАДИО РЕКЛАМА НА РАДИО
    Персоны
    все персоны →

    → Место Рекламы

     СЛУШАТЬ РАДИО РЕКЛАМА НА РАДИО

    → Место Рекламы

     ХОРОШАЯ РЕКЛАМА