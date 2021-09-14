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Армения и Евросоюз наметили будущие приоритеты для сотрудничества

Армения и Евросоюз наметили будущие приоритеты для сотрудничестваПремьер-министр Никол Пашинян 13 сентября провел встречу с Тойво Клаара, специальным представителем ЕС по вопросам Южного Кавказа и кризиса в Грузии. Обсуждали вопросы мирного урегулирования конфликта в Карабахе и помощь для развития торгово-экономической сферы страны. Об этом сообщила пресс-служба премьер-министра Армении.

Никол Пашинян отметил достаточно высокий уровень развития партнерских отношений между Арменией и Европейским союзом. При этом упомянул о встречах в июле нынешнего года с председателем ЕС и комиссаром по вопросам расширения и европейской политики соседства. Также он добавил, что новый состав кабинета министров определяет приоритетные направления для получения финансовой помощи от Евросоюза в размере 2,6 млрд евро.

В свою очередь, Тойво Клаар выразил готовность оказывать содействие в различных областях, таких как инфраструктура, торговля, экономика и предпринимательство.

Кроме того, собеседники обсудили решение по проблеме Нагорного Карабаха и констатировали востребованность скорого начала процесса диалога в формате сопредседательства Минской группы ОБСЕ. Дополнительно, были рассмотрены возможности создания международной транспортной связи.


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