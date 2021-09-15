«Спартак» — «Легия»: сдвинемся с мёртвой точки?

Сегодня 15 сентября московский «Спартак» проведёт у себя дома первый матч группового этапа Лиги Европы против польской команды «Легия».

Фото: Олег Бухарев/ «В мире спорта»

Бесспорно, что в Польше восприняли календарь, по которому первая игра приходится на столицу России, удачным. Ведь «Спартак» в последние 20 лет на европейской арене похвастать особенно ничем не может. Да, была победа в Лиге Чемпионов над «Севильей» (5:1), но и в том сезоне 2017/2018 годов из группы красно-белые не вышли, а попали туда напрямую на правах чемпиона страны. А уж сколько было болезненных поражений и неудач и вспоминать не хочется. Кстати, и «Легия» в этом плане тоже постаралась, когда не пустила «Спартака» в группу Лиги Европы.

В общем, не складывается у самой популярной команды страны в Еврокубках. Никак. Наверное, и в этом цикле будет очень непросто. Но хочется, уже увидеть не эпизодические удачные всплески по ходу одного матча, а победы над серьёзными европейскими командами. Относится ли к ним «Легия»? Больше нет, чем да. И поэтому подопечных Чеслава Михневича можно и нужно обыгрывать. Однако сделать это будет очень непросто.

Фото: Олег Бухарев/ «В мире спорта»

Прогноз – 2:2.

Футбол. Лига Европы. Групповой этап. 1 тур.

«Спартак» Москва Россия – «Легия» Варшава Польша

15 сентября 2021 года. Москва. «Открытие Банк Арена». 17.30.

Текст: Антон Буялов.

Фото: Олег Бухарев.