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«Спартак» — «Легия»: сдвинемся с мёртвой точки?

  • 15.09.2021, 11:45,
  • Спорт
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  • : ~ 1 минута на чтение:  

Сегодня 15 сентября московский «Спартак» проведёт у себя дома первый матч группового этапа Лиги Европы против польской команды «Легия».



ФК Спартак
Фото: Олег Бухарев/ «В мире спорта»




Бесспорно, что в Польше восприняли календарь, по которому первая игра приходится на столицу России, удачным. Ведь «Спартак» в последние 20 лет на европейской арене похвастать особенно ничем не может. Да, была победа в Лиге Чемпионов над «Севильей» (5:1), но и в том сезоне 2017/2018 годов из группы красно-белые не вышли, а попали туда напрямую на правах чемпиона страны. А уж сколько было болезненных поражений и неудач и вспоминать не хочется. Кстати, и «Легия» в этом плане тоже постаралась, когда не пустила «Спартака» в группу Лиги Европы.





В общем, не складывается у самой популярной команды страны в Еврокубках. Никак. Наверное, и в этом цикле будет очень непросто. Но хочется, уже увидеть не эпизодические удачные всплески по ходу одного матча, а победы над серьёзными европейскими командами. Относится ли к ним «Легия»? Больше нет, чем да. И поэтому подопечных Чеслава Михневича можно и нужно обыгрывать. Однако сделать это будет очень непросто.





ФК Спартак. Болельщики
Фото: Олег Бухарев/ «В мире спорта»




Прогноз – 2:2.





Футбол. Лига Европы. Групповой этап. 1 тур.





«Спартак» Москва Россия – «Легия» Варшава Польша





15 сентября 2021 года. Москва. «Открытие Банк Арена». 17.30.





Текст: Антон Буялов.





Фото: Олег Бухарев.


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