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«Торпедо» — «Томь»: встреча двух «Т» в Лужниках

  • 15.09.2021, 10:38,
  • Спорт
  • 0
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  • : ~ 1 минута на чтение:  

15 сентября московское «Торпедо» у себя дома сыграет в 11-м туре ОЛИМП-Футбольной Национальной Лиги-2021/2022 с томской «Томью».





ФК Торпедо
Фото: Олег Бухарев/ «В мире спорта»




После яркого спасения с «Факелом», «Торпедо» примет «Томь». Сибиряки явно не станут бежать вперёд с первых минут и выстроят перед своими воротами широкие оборонительные схемы. Однако у чёрно-белых есть кому их взламывать. Кроме Амура Калмыкова в колоде Александра Бородюка имеется ещё и Мухаммад Султонов.





«Томь», конечно, будет стараться, но подопечные Сергея Жукова вряд ли разживутся очками в Лужниках.





Прогноз – 3:1.





Футбольная Национальная Лига-2021/2022.11 тур.





«Торпедо» Москва – «Томь» Томск





15 сентября 2021 года. Москва. Стадион «Спортивный городок» ОК «Лужники». 19.00.





Текст: Антон Буялов.





Заглавное фото: Наталья Бухарева.





Фото: Олег Бухарев.


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