«Торпедо» — «Томь»: встреча двух «Т» в Лужниках

15 сентября московское «Торпедо» у себя дома сыграет в 11-м туре ОЛИМП-Футбольной Национальной Лиги-2021/2022 с томской «Томью».

Фото: Олег Бухарев/ «В мире спорта»

После яркого спасения с «Факелом», «Торпедо» примет «Томь». Сибиряки явно не станут бежать вперёд с первых минут и выстроят перед своими воротами широкие оборонительные схемы. Однако у чёрно-белых есть кому их взламывать. Кроме Амура Калмыкова в колоде Александра Бородюка имеется ещё и Мухаммад Султонов.

«Томь», конечно, будет стараться, но подопечные Сергея Жукова вряд ли разживутся очками в Лужниках.

Прогноз – 3:1.

Футбольная Национальная Лига-2021/2022.11 тур.

«Торпедо» Москва – «Томь» Томск

15 сентября 2021 года. Москва. Стадион «Спортивный городок» ОК «Лужники». 19.00.

Текст: Антон Буялов.

Заглавное фото: Наталья Бухарева.

Фото: Олег Бухарев.