ЦСКА – «Кубань»: строго по расписанию

15 сентября ПГК ЦСКА сыграет в Чемпионате России OLIMPBET Суперлига 2021/2022 в Москве против краснодарской «Кубани».

Фото: Наталья Бухарева/ «В мире спорта»

ЦСКА, конечно, сейчас находится в не самом прекрасном настроении из-за отмены матча Лиги Чемпионов с «Мецем» во Франции. Клубок противоречий, который пытались распутать руководители «армейской» команды, размотать всё-таки не удалось. И судьба этой игры определится позднее.

К счастью, матчу Чемпионата России с «Кубанью» вряд ли что-то может помешать. Кстати, и хозяйки и гостьи свои предыдущие поединки выиграли. Так что нас ждёт хороший гандбол. И, наверное, у подопечных Флорентина Пера шансов на победу в нём побольше.

Прогноз – 30:23.

Гандбол. Женщины. Чемпионат России. OLIMPBET Суперлига 2021/2022. Группа А.

ЦСКА – «Кубань» Краснодар

15 сентября 2021 года. Москва. Волейбольная арена «Динамо», ул. Василисы Кожиной, 13. 19.30.

Текст: Антон Буялов.

Фото: Александр Хазов, Наталья Бухарева.