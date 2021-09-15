ЦСКА – «Кубань»: строго по расписанию

15 сентября ПГК ЦСКА сыграет в Чемпионате России OLIMPBET Суперлига 2021/2022 в Москве против краснодарской «Кубани».
ЦСКА, конечно, сейчас находится в не самом прекрасном настроении из-за отмены матча Лиги Чемпионов с «Мецем» во Франции. Клубок противоречий, который пытались распутать руководители «армейской» команды, размотать всё-таки не удалось. И судьба этой игры определится позднее.
К счастью, матчу Чемпионата России с «Кубанью» вряд ли что-то может помешать. Кстати, и хозяйки и гостьи свои предыдущие поединки выиграли. Так что нас ждёт хороший гандбол. И, наверное, у подопечных Флорентина Пера шансов на победу в нём побольше.
Прогноз – 30:23.
Гандбол. Женщины. Чемпионат России. OLIMPBET Суперлига 2021/2022. Группа А.
ЦСКА – «Кубань» Краснодар
15 сентября 2021 года. Москва. Волейбольная арена «Динамо», ул. Василисы Кожиной, 13. 19.30.
Текст: Антон Буялов.
Фото: Александр Хазов, Наталья Бухарева.