﻿ ЦСКА – «Кубань»: строго по расписанию » Новости Армении, Грузии, Азербайджана, Ирана, России и Арцаха | Сервер Новостей


 
  • 18:55 – Армения и Евросоюз наметили будущие приоритеты для сотрудничества 
  • 19:00 – Нагорно-Карабахская Республика не является территорией Азербайджана | МИД АРЦАХА 
  • 21:06 – О реалиях сбора хлопка в Туркменистане рассказал профессор Мурадов 
  • 18:55 – Армения и Евросоюз наметили будущие приоритеты для сотрудничества 
  • 16:06 – Дарья Гончаревич стала «Мисс Беларусь - 2021» 
  • 09:40 – Повторное землетрясение в армяно-грузинской приграничной зоне 
Ваша Реклама Здесь - Тел 091 75 00 75

ЦСКА – «Кубань»: строго по расписанию

  • 15.09.2021, 09:31,
  • Спорт
  • 0
    •
  • : ~ 1 минута на чтение:  

15 сентября ПГК ЦСКА сыграет в  Чемпионате России OLIMPBET Суперлига 2021/2022 в Москве против краснодарской «Кубани».



ПГК ЦСКА
Фото: Наталья Бухарева/ «В мире спорта»


ЦСКА, конечно, сейчас находится в не самом прекрасном настроении из-за отмены матча Лиги Чемпионов с «Мецем» во Франции. Клубок противоречий, который пытались распутать руководители «армейской» команды, размотать всё-таки не удалось. И судьба этой игры определится позднее.





К счастью, матчу Чемпионата России с «Кубанью» вряд ли что-то может помешать. Кстати, и хозяйки и гостьи свои предыдущие поединки выиграли. Так что нас ждёт хороший гандбол. И, наверное, у подопечных Флорентина Пера шансов на победу в нём побольше.





Прогноз – 30:23.





Гандбол. Женщины. Чемпионат России. OLIMPBET Суперлига 2021/2022. Группа А.





ЦСКА – «Кубань» Краснодар





15 сентября  2021 года. Москва. Волейбольная арена «Динамо», ул. Василисы Кожиной, 13. 19.30.





Текст: Антон Буялов.


Фото: Александр Хазов, Наталья Бухарева.


  •   Просмотров Сегодня: 8

  •   Внимание! Поделитесь пожалуйста с друзьями в социальных сетях!
  •   Редакция сайта может не разделять мнение автора и не несет ответственности за авторские материалы.


    • Мы в Телеграм
    РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧИТАТЬ:
    » МГК ЦСКА – «Динамо-Сунгуль»: сенсации не будет – Давид не устоит против Голиафа
    » ЦСКА – «Ростов-Дон»: что изменится в русской классике?
    » Как пробиться «Лучу» сквозь «Кубань»?
    » Стали известны даты матчей Финала плей-офф Единой Лиги ВТБ
    » МХК «Спартак» — МХК «Динамо»: предплейоффное дерби
    » Россия – Турция: удобная квалификация на Чемпионат Мира
    » ЦСКА – «Спартак»: серьёзный разогрев на молодёжном уровне
    » ЦСКА – «Чеховские медведи»: Финальная сага
    » «Локомотив» — «Енисей»: женские разговоры на «Сапсан-Арене»
    » «Динамо» — «Авангард»: суперафиша на старте сезона!
    » «Слава» — ЦСКА: не совет, а битва в Филях
    » «Локомотив» — ЦСКА: у женщин свои интриги прямо на «РЖД Арене»!
    Ваша Реклама Здесь - Тел 091 75 00 75 Добавить Комментарий
    Flag Counter
    FOCUS IP TV - LIVE
    РЕКЛАМА В АРМЕНИИ +37491 75 00 75 |Радио, ТВ, Интернет, Пресса...| FOCUS MEDIA GROUP | ХОРОШАЯ РЕКЛАМА
    Фото дня

    → Место Рекламы

     Реклама на Радио в Армении
    • Сегодня
    • Читают
    • Комментируют

    ЦСКА – «Кубань»: строго по расписанию

    • 09:31
    • 8
    • 0

    Гороскоп на сегодня 15 сентября

    • 09:00
    • 10
    • 0

    Армения и Евросоюз наметили будущие приоритеты для сотрудничества

    • 18:55
    • 54
    • 0

    Официальные лица в Украине «напуганы до смерти» из-за Афганистана

    • 15:57
    • 69
    • 0

    Обращение парламентариев Белоруссии получило статус официального документа Генассамблеи ООН

    • 14:58
    • 67
    • 0

    Монумент в память о Махтумкули Фраги построят в Копетдаге

    • 14:51
    • 57
    • 0

    Валентина Матвиенко отметила активную и слаженную работу ВОЗ в борьбе с коронавирусом

    • 12:50
    • 88
    • 0

    Федерализация Азербайджана - неизбежна! (Видео, Фильм, Карта Федерального Азербайджана)

    • 00:44
    • 68094
    • 0

    Философия сексвайф-пар или новая культура семейных отношений

    • 02:23
    • 67874
    • 0

    Что делать, если муж смотрит порно

    • 00:46
    • 63123
    • 0

    Азербайджанский депутат: В истории не было государства под названием «Азербайджан» до 1918 года (ВИДЕО, ФАКТЫ)

    • 02:21
    • 55631
    • 0

    США передали Нагорно-Карабахской Республике новейшую разведывательную систему

    • 16:33
    • 50684
    • 0

    Фуад Аббасов выгнан в шею с Российского Телевидения.

    • 13:35
    • 45025
    • 0

    В случае начала войны в Карабахе Россия и Иран будут на стороне Армении: Southfront (Видео)

    • 12:25
    • 43249
    • 0

    Гороскоп на сегодня 15 сентября

    • 09:00
    • 10
    • 0

    ЦСКА – «Кубань»: строго по расписанию

    • 09:31
    • 8
    • 0

    Президент Туркменистана напомнил о важности безупречности новых объектов

    • 10:55
    • 44
    • 0

    Армения и Евросоюз наметили будущие приоритеты для сотрудничества

    • 18:55
    • 54
    • 0

    Глава Казахстана дал «зелёный» свет проекту в области «зелёной» энергетики

    • 10:56
    • 48
    • 0

    Официальные лица в Украине «напуганы до смерти» из-за Афганистана

    • 15:57
    • 69
    • 0

    Эмомали Рахмон проведёт специальную встречу с президентом Ирана

    • 10:57
    • 49
    • 0
    Наш ТВИТТЕР

    → Место Рекламы

     СЛУШАТЬ РАДИО РЕКЛАМА НА РАДИО
    Персоны
    все персоны →

    → Место Рекламы

     СЛУШАТЬ РАДИО РЕКЛАМА НА РАДИО

    → Место Рекламы

     ХОРОШАЯ РЕКЛАМА