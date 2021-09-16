﻿ Гороскоп на сегодня 16 сентября

День принесет больше уверенности в себе, добавит внутренней гармонии и согласия. Легче будет анализировать свои эмоции, но сдерживать их не стоит, лучше найти продуктивный способ их выразить. Вечерние часы принесут больше активности, смелости и решительности.
День благоприятен для приобретения вещей, необходимых для
творчества, хобби, товаров личного пользования. Вы сможете успешно
потратить деньги на покупку детских игрушек, изделий из серебра.
Благоприятным также будет приобретение механических приборов и
оборудования, товаров для мужчин: бритвы, мужской одежды. Успешной также
окажется покупка интимных товаров, эротичного нижнего белья, унитаза,
туалетных принадлежностей
День неудачен для приобретения любых красивых вещей, модных аксессуаров. Нежелательной в этот день будет покупка строительных материалов, предметов старины