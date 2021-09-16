Гороскоп на сегодня 16 сентября



День принесет больше уверенности в себе, добавит внутренней гармонии и согласия. Легче будет анализировать свои эмоции, но сдерживать их не стоит, лучше найти продуктивный способ их выразить. Вечерние часы принесут больше активности, смелости и решительности.

Гороскоп покупок на сегодня

День благоприятен для приобретения вещей, необходимых для творчества, хобби, товаров личного пользования. Вы сможете успешно потратить деньги на покупку детских игрушек, изделий из серебра. Благоприятным также будет приобретение механических приборов и оборудования, товаров для мужчин: бритвы, мужской одежды. Успешной также окажется покупка интимных товаров, эротичного нижнего белья, унитаза, туалетных принадлежностей

День неудачен для приобретения любых красивых вещей, модных аксессуаров. Нежелательной в этот день будет покупка строительных материалов, предметов старины