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Гороскоп на сегодня 17 сентября

  • 17.09.2021, 14:13,
  • Развлечения » Гороскоп
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 Гороскоп на сегодня 17 сентября

Гороскоп на сегодня 17 сентября

Выражать чувства и симпатии в течение дня будет заметно сложнее. Новые знакомства нежелательны, а в существующих отношениях стоит избегать холодности и проявлений равнодушия. Некоторые отношения, особенно изшившие себя, могут быть прекращены. В тоже время день принесет увеличение силы характера, веры в себя, больше возможностей для личного роста и личных трансформаций.

Гороскоп покупок на сегодня

День благоприятен для приобретения предметов имиджа, вещей, необходимых для творчества, хобби. Вы сможете успешно потратить деньги на покупку крупногабаритной бытовой техники, интимных товаров, эротичного нижнего белья
День неудачен для приобретения товаров для дома, детских игрушек. Не стоит сейчас тратить деньги на покупку косметики, особенно дешевой, любых красивых вещей. Звезды советуют подождать с приобретением измерительных приборов, строительных материалов. Нежелательной в этот день будет покупка смартфона, ноутбука, персонального гороскопа, книг по астрологии


  Источник:FMG NEWS
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