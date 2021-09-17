Президент Таджикистана устроил для лидеров стран ОДКБ и ШОС «вечер дружбы»

В Душанбе вечером 16 сентября после заседания Совета коллективной безопасности ОДКБ и в честь саммита лидеров стран ШОС состоялся неофициальный банкет. Мероприятие было организовано президентом Эмомали Рахмоном. Сначала гости посетили резиденцию кабмина, а затем отправились в резиденцию таджикского лидера, сообщает пресс-служба главы государства.

При этом в «вечере дружбы», как отмечают сотрудники офиса Рахмона, приняли участие президенты и руководители правительств Беларуси, Армении, Казахстана, Узбекистана, Киргизии и Пакистана.

Высокопоставленные лица сначала посетили выставку сельскохозяйственной продукции, на которой также были продемонстрированы национальные таджикские блюда. Высокопоставленные лица попробовали на вкус местные фрукты и орехи.

Вторая часть банкета состоялась в саду Рахмона в его резиденции, где растут посаженные им плодоносные деревья, которые были привезены в центральноазиатскую республику из-за границы. По словам представителей таджикского правительства, все гости остались довольны и высоко оценили красоту таджикской природы.