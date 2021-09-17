Президент Казахстана и премьер Ирана обсудили дальнейшее расширение взаимодействия

Президент казахского государства Касым-Жомарт Токаев в рамках официального визита в Душанбе 16 сентября провёл встречу с Премьер-министром Пакистана Имран Ханом. Собеседники обсудили вопросы следующие шаги расширения билатерального партнёрства в различных экономических аспектах. Кроме того, Токаев пригласил пакистанского политика посетить с рабочим визитом республику. Об этом FMG.NEWS сообщили в пресс-службе президента.

Казахский лидер предложил собеседнику взять во внимание новые возможности для укрепления транспортно-логистических связей в развитии сотрудничества в приоритетных сферах, представляющих взаимный интерес. Токаев заявил, что нужно в дальнейшем расширить взаимодействие в торговле, экономике, науке, технологиях, культуре и других немаловажных секторах.

Пакистанский чиновник проинформировал главу Казахстана о том, что важно нарастить логистические возможности, которые в будущем поспособствуют развитию торгово-экономического партнёрства стран. Имран Хан, приняв приглашение Токаева, также пригласил его посетить Пакистан.

Помимо всего прочего, стороны остановились на обсуждении актуальных вопросов, связанных с образовавшегося положения в Афганистане, а также обеспечения надёжной безопасности всего региона.