Туркменские предприниматели покажут свои товары на выставке «ЭКСПО-2020» 9 октября

Дипломатическое представительство Эмиратов в Ашхабаде в онлайн-формате 15 сентября организовало вебинар, приуроченный к открытию в торжественной обстановке 1 октября в городе Дубай выставки «ЭКСПО-2020». Подчёркнуто, что производители Туркменистана смогут продемонстрировать свои изделия на экспозиции 9 октября. Об этом FMG.NEWS сообщили в пресс-службе Союза промышленников и предпринимателей страны.

Как и отмечалось ранее, главная тема запланированной выставки – это «Объединяя умы, создавая будущее». Также существуют и 3 подтемы: возможности, мобильность и устойчивость, у каждой из которых будет свой павильон. Предприниматели туркменского государства покажут свои товары в тематическом районе «Мобильность». Работу данное всемирное мероприятие продолжит до 31 марта 2022 года.

На онлайн-встрече, организованной со стороны эмиратского посольства, выступил с приветственной речью сам глава диппредставительства ОАЭ господин Ахмед Аль-Хай Аль-Хамели. Он искренне поблагодарил присутствующих за участие и направил поздравления всему туркменскому народу в честь с 30-летней годовщиной независимости Туркменистана. Иностранный дипломат также сообщил, что на предстоящей выставке будут участвовать представители свыше ста девяноста государств. В связи с этим от заявил, что от всего сердца надеется на то, что экспозиция станет отличной площадкой для укрепления экономических связей туркменского бизнес-сектора с зарубежными партнёрами.