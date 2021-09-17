Лукашенко на полях ОДКБ высказался о негативных последствиях глобальной напряжённости

Президент Белоруссии Александр Лукашенко 16 сентября в рамках сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ в Душанбе, высказался о глобальной напряжённости, которая провоцирует риски силовых вариантов разрешения конфликтных ситуаций. Об этом SNG.Today сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

Глава Белоруссии с сожалением выделил, что текущий год не способствовал улучшению международной обстановки. Как и прежде всемирно принятые правовые нормы грубо игнорируются. Рубежи региональной нестабильности расширяются, а глобальная напряжённость взращивает риски силовых форматов разрешения споров.

Александр Лукашенко выразил серьёзное опасение по поводу военных расходов в мире и снос системы мониторинга над вооружениями. В частности, он отметил, что все видят, как рассыпается Договор по открытому небу, а Договор по сокращению и ограничению СНВ практически остаётся единственным действующим соглашением в военной сфере.

В этом контексте президент особо заострил внимание на том, что военно-политическую напряжённость сохраняет и то, что отсутствует конструктивная повестка в области ограничения вооружений.

В отношении политики Евросоюза глава Белоруссии отметил, что она предусматривает продвигать на восток оригинальную демократию и европейские ценности. А вот, что представляют из себя эти ценности общественность увидела на примере Афганистана, дополнил президент.