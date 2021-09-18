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Бердымухамедов призвал глав стран ШОС поддержать инициативы Туркменистана

Бердымухамедов призвал глав стран ШОС поддержать инициативы ТуркменистанаГлава Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова 17 сентября в ходе официального визита в таджикскую столицу с целью принял участие, как почётный гость, в саммите глав государств Шанхайской Организации Сотрудничества. Президент Туркменистана обратился к участвующим с речью, что развитие связей Ашхабада с ШОС послужит причиной роста политических, экономических, социальных и гуманитарных процессов в Европе и Азии. Об этом сообщило государственное информагентство «Туркменистан сегодня».

Туркменский лидер оповестил коллег о том, что Ашхабад с участием ООН запланировал организовать и провести в апреле будущего года Международную встречу развивающихся стран, не имеющих выхода к морю, на которую были приглашены и все участники. Форум повысит результативность по вопросам мировых транспортных связей во время посткризисных явлений. 

Так как Туркменистан выступает за консолидацию потенциала в борьбе с коронавирусной инфекцией, то предложено объединить усилия с ВОЗ и профильных служб ООН. Поэтому, туркменская сторона предложила создать Специальную программу Всемирной Организации Здравоохранения для исследования генома коронавируса, разноплановые структуры ВОЗ по лечению пневмонии, Методический орган ВОЗ для лечения и профилактики острых заражений, Центральноазиатскую региональную клинику эпидемиологии, вирусологии и бактериологии.

Помимо этого, значимым шагом совместной деятельности послужило бы содействие государств-участников ШОС проекту резолюции Генассамблеи ООН «Укрепление регионального и международного сотрудничества в целях обеспечения мира, стабильности и устойчивого развития в Центральноазиатском регионе», которая будет предложена на 76-ой сессии ООН.


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