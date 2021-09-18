Токаев призвал ШОС и ОДКБ скоординировать усилия против угрозы дестабилизации ситуации в ИРА

На организованной 17 сентября совместной встрече президентов государств–участников ОДКБ и ШОС Руководитель Казахстана Касым-Жомарт Токаев выступил с речью, в которой отметил, что в последние месяцы усердно осуществлялась деятельность по трансформации военно-политического положения в ИРА. Но на данный момент дала о себе знать угроза дестабилизации этой ситуации. Для предотвращения этого процесса президент предложил своим коллегам скоординировать совместную работу и обеспечить стабильность и защиту региона. Об этом FMG.NEWS сообщили в пресс-службе казахского лидера.

Отдельно Токаев остановился на том, что своих ресурсов у афганского государства совсем не хватит для выхода сложившегося кризиса в стране. Он привёл в пример оценку, данную Организацией Объединённых Наций Афганистану, где чётко отмечается, что в настоящее время страна находится на пороге гуманитарной катастрофы.

Глава казахской республики заявил, что в ближайшем будущем Афганистан может неизбежно встретиться с очень острым кризисом в продовольственной области. Это отразиться на странах ЦА, а также по своим негативным последствиям увеличится до глобального уровня. Он призвал присутствующих уже начинать действовать, в связи с чем, предложил построить «гуманитарный мост» помощи жителям соседнего государства.

Помимо этого, руководитель страны сообщил участникам встречи о необходимости инициирования неофициального диалога с новым правительством ИРА. Он сказал, что при помощи общения в таком формате можно узнать искренние намерения талибов, заключить общее видение угроз стабильности региона, активизировать торгово-экономическое сотрудничество с республикой. Он также отметил, что многое будет зависеть от дальнейших практических действий нового правительства и от решений Совета Безопасности ООН.