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Молдова прокомментировала действия России в связи с открытием участков в Приднестровье

  • 18.09.2021, 18:38,
  • В Мире + Европа Россия
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  • : ~ 1 минута на чтение:  

Молдова прокомментировала действия России в связи с открытием участков в ПриднестровьеМинистерство иностранных дел и евроинтеграции Молдовы 18 сентября в рамках публикационного сообщения выразило сожаление в связи с тем, что российская сторона намерена открыть 19 сентября 27 избирательных  участков в Приднестровье, несмотря на несогласие молдавских властей. Об этом сообщает пресс-служба МИДЕИ Молдовы.

Как отметили в ведомстве, открытие участков на неконтролируемой молдавскими властями территории не соответствует принципу территориальной целостности Молдовы.

Было отмечено, что ранее посольство России в Молдове обратилось в ведомство с просьбой организовать проведение выборов на территории республики. И молдавские власти заявили, что нет никаких препятствий для открытия избирательных участков в населенных пунктах, находящихся под контролем конституционных властей Молдовы.

Напомним, в России с 17 по 19 сентября впервые в истории проходят трехдневные парламентские выборы. Граждане России избирают депутатов Госдумы, представителей местных собраний и муниципалитетов и губернаторов.


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