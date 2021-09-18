Ашхабад и Тегеран урегулируют газовый вопрос

Государственный концерн «Туркменгаз» может возобновить поставки природного газа в Исламскую Республику Иран. Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов обсудил данный вопрос 17 сентября в Таджикистане в ходе встречи с главой ИРИ Сейедом Эбрахимом Раиси. Об этом сообщила пресс-служба лидера республики.

Стороны договорились урегулировать газовый вопрос. Кроме того, президенты отметили важность наращивания транзита товаров между государствами, расширения энергетического обмена.

Особое внимание было уделено необходимости повышения эффективности работы туркмено-иранских комиссий по сотрудничеству в сфере экономики и двусторонним связям на правительственном уровне.

Бердымухамедов пригласил Раиси в любое удобное для него время прилететь в Ашхабад с официальным визитом для проведения более широких переговоров.

Напомним, что Туркменистан прекратил поставки газа в Иран в 2017 году из-за большего долга за «голубое топливо», поставленное в период с 2007 по 2013 годы. По решению Международного арбитражного суда, Национальная иранская газовая компания обязана выплатить ГК «Туркменгаз» 2 млрд долларов.