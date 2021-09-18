﻿ Сегодня отмечается День Гюмри

Сегодня, 18 сентября, Гюмри отмечает свой День.



На заседании Совета старейшин 14 сентября было решено, что в этом году празднование Дня Гюмри будет проводиться 18 сентября без массовых мероприятий, сдержанно и почти незаметно. Масштабных митингов в городе не будет, но определенные мероприятия запланированы.



Гюмри (изначально Кумайри, затем до 1840 года — Гюмри, в 1840-1924 годах — Александрополь, в 1924-1990 годах — Ленинакан, в 1990-1992 годах — Кумайри) является вторым по численности населения и культурной значимости городом Армении.