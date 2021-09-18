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Сегодня отмечается День Гюмри

 Gyumri
Сегодня, 18 сентября, Гюмри отмечает свой День.

На заседании Совета старейшин 14 сентября было решено, что в этом году празднование Дня Гюмри будет проводиться 18 сентября без массовых мероприятий, сдержанно и почти незаметно. Масштабных митингов в городе не будет, но определенные мероприятия запланированы.
 
Гюмри (изначально Кумайри, затем до 1840 года — Гюмри, в 1840-1924 годах — Александрополь, в 1924-1990 годах — Ленинакан, в 1990-1992 годах — Кумайри) является вторым по численности населения и культурной значимости городом Армении.
 
Сегодня отмечается День Гюмри
Сегодня отмечается День Гюмри
Сегодня отмечается День Гюмри
Сегодня отмечается День Гюмри
 

  Источник:FMG NEWS
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