﻿ Сегодня отмечается День Гюмри

Сегодня, 18 сентября, Гюмри отмечает свой День.
На
заседании Совета старейшин 14 сентября было решено, что в этом году
празднование Дня Гюмри будет проводиться 18 сентября без массовых
мероприятий, сдержанно и почти незаметно. Масштабных митингов в городе
не будет, но определенные мероприятия запланированы.
Гюмри
(изначально Кумайри, затем до 1840 года — Гюмри, в 1840-1924 годах —
Александрополь, в 1924-1990 годах — Ленинакан, в 1990-1992 годах —
Кумайри) является вторым по численности населения и культурной
значимости городом Армении.