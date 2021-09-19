Гороскоп на сегодня 19 сентября
- 19.09.2021, 10:27,
- Развлечения » Гороскоп
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Источник:FMG NEWS
Гороскоп на сегодня 19 сентября
Большое количество общения с незнакомыми и
малознакомыми людьми в первой половине дня нежелательно, так как может
приносить быстрое утомление или негативное настроение. Вторая половина
дня более благоприятна, она увеличит романтический и творческий настрой,
усилит чувство прекрасного, будет способствовать выражению чувств и
новым знакомствам.
Гороскоп покупок на сегодняДень благоприятен
для приобретения стильной одежды, предметов искусства, дизайна
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