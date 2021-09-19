Гороскоп на сегодня 19 сентября

Большое количество общения с незнакомыми и малознакомыми людьми в первой половине дня нежелательно, так как может приносить быстрое утомление или негативное настроение. Вторая половина дня более благоприятна, она увеличит романтический и творческий настрой, усилит чувство прекрасного, будет способствовать выражению чувств и новым знакомствам.

Гороскоп покупок на сегодня

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