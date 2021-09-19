Юрий Красножан: «Все свои проблемы девушки оставили вне сборной»

Главный тренер женской сборной России по футболу Юрий Красножан ответил на вопросы после победного матча отборочного цикла к Чемпионату Мира-2023 над сборной Азербайджана (2:0).

Юрий Красножан, главный тренер женской сборной России по футболу:

— Есть результат – три очка. Есть неудовлетворение от того, что можно было с большим качеством реализовывать тем моменты, которые создали, но радует, что мы имели эти моменты. И у нас получалось вскрывать оборону соперника.

Мы опытнее, чем сборная Азербайджана, и говорить о нервозности не стоит. Есть исполнительское мастерство, и нужно обратить внимание на то, с какой самоотверженностью оборонялась сборная Азербайджана и отметить удачную игру их вратаря.

Что касается проведения матчей сборной здесь, то у нас была идея переходить на натуральные поля. Ведь в Англии на Евро мы будем играть на натуральной траве. Поэтому и был выбран «Спортивный городок».

Перед нами стоит задача отобраться на Чемпионат Мира. С первого места или со второго. Хотя со второго места сделать будет это очень сложно. Понятно, что фаворитом в нашей группе является сборная Дании. Это элита европейского футбола, и совсем неслучайно, что они в 2017 году играли в финале Чемпионата Европы. Но это не значит, что в двух матчах мы не сможем оказаться сильнее, чем они. Что касается конкурентов, то это Черногория и Босния Герцеговина.

Календарь? Мы согласовывали его со всеми. Но какая разница – ведь всё равно играть придётся с каждой командой по два раза.

Что касается подготовки сборной к этим матчам, то на третий день все уже находились в одинаковом физическом состоянии, а если говорить о психологии, то все свои проблемы девушки оставили в клубах и приехали в сборную с хорошим настроением. Тут у нас своя атмосфера.