ЦСКА – «Спартак»: главное дерби страны

В понедельник 20 сентября на «ВЭБ Арене» состоится главное событие футбольной осени России – столичное дерби ЦСКА – «Спартак».

Фото: Олег Бухарев/ «В мире спорта»

Какие бы тяжёлые периоды не переживали эти соперники, их очное противостояние всегда вызывает повышенный интерес. Кстати, не только в России. На это дерби в доковидные времена любители футбола, фанаты и болельщики приезжали из разных уголков планеты.

Сейчас, конечно, это сделать сложно, однако ажиотаж вокруг дерби совсем не теряет своей высокой привлекательности. Наверное, этого не произойдёт никогда. И вот ведь парадокс, чем хуже команды играют на внутренней арене и уж совсем невыразительно на европейской, интерес к этому дерби от этого только растёт! Умом, нас действительно никогда не понять. Зато ясно одно: какие бы ограничения нам не выдумывали, на футбол люди придут всегда. А нынешние времена только доказывают нам, что столичное дерби это навсегда.

Фото: Олег Бухарев/ «В мире спорта

Если же говорить о футбольных аспектах, то фавориты у этого матча не будет. Очень хочется увидеть красивый и результативный футбол. Но вряд ли команды сейчас способны на это. Однако нерв у игры будет высоким.

Прогноз – 1:1.

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ЦСКА – «Спартак» Москва

20 сентября 2021 года. Москва. «ВЭБ Арене». 19.30.

Текст: Антон Буялов.

Фото: Олег Бухарев.