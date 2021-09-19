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ЦСКА – «Спартак»: главное дерби страны

  • 19.09.2021, 15:41,
  • Спорт
  • 0
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  • : ~ 1 минута на чтение:  

В понедельник 20 сентября на «ВЭБ Арене» состоится главное событие футбольной осени России – столичное дерби ЦСКА – «Спартак».



Спартак - ЦСКА
Фото: Олег Бухарев/ «В мире спорта»




Какие бы тяжёлые периоды не переживали эти соперники, их очное противостояние всегда вызывает повышенный интерес. Кстати, не только в России. На это дерби в доковидные времена любители футбола, фанаты и болельщики приезжали из разных уголков планеты.





Сейчас, конечно, это сделать сложно, однако ажиотаж вокруг дерби совсем не теряет своей высокой привлекательности. Наверное, этого не произойдёт никогда. И вот ведь парадокс, чем хуже команды играют на внутренней арене и уж совсем невыразительно на европейской, интерес к этому дерби от этого только растёт! Умом, нас действительно никогда не понять. Зато ясно одно: какие бы ограничения нам не выдумывали, на футбол люди придут всегда. А нынешние времена только доказывают нам, что столичное дерби это навсегда.





ФК Спартак-ПФК ЦСКА
Фото: Олег Бухарев/ «В мире спорта




Если же говорить о футбольных аспектах, то фавориты у этого матча не будет. Очень хочется увидеть красивый и результативный футбол. Но вряд ли команды сейчас способны на это. Однако нерв у игры будет высоким.





Прогноз – 1:1.





Футбол. Тинькофф – Российская Премьер-Лига. 8 тур.





ЦСКА – «Спартак» Москва





20 сентября 2021 года. Москва. «ВЭБ Арене». 19.30.





Текст: Антон Буялов.





Фото: Олег Бухарев.


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