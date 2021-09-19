Алина Загитова и Евгения Медведева выступят на гала-шоу «Влюблённые в фигурное катание»

25 сентября в 19:00 на «ЦСКА Арене» при поддержке Департамента спорта города Москвы состоится грандиозное гала-шоу «Влюблённые в фигурное катание».

Фото: Олег Бухарев/ «В мире спорта»

На ставшем уже традиционным гала-шоу «Влюблённые в фигурное катание» выступят воспитанники лучших спортивных школ столицы и ярчайшие представители спортивной дисциплины. В шоу примут участие олимпийские чемпионы Алина Загитова, Никита Кацалапов и Алексей Ягудин, чемпионы мира Евгения Медведева и Хавьер Фернандес, а также другие звездные фигуристы. Шоу завершит соревновательную программу Кубка Москвы между взрослыми любителями и действующими спортсменами-юниорами.

Фото: Олег Бухарев/ «В мире спорта»

В основе концепции гала-шоу лежит история о безграничных возможностях человека. В её центре – многогранный образ сердца как «двигателя» отдельной личности и всего человечества в целом. Во время выступлений фигуристы донесут до зрителей весь спектр чувств, которые дарит нам сердце: от гнева и меланхолии до нежности и радости. В конце программы чувства придут в состояние гармонии – достигнув душевного равновесия, человек может совершать подвиги на пути к мечте.

Фото: Олег Бухарев/ «В мире спорта»

Эмоции, передаваемые фигуристами в своих номерах, будут сопровождаться ярким световым шоу, кроме того, программу дополнит и выступление артистов различных жанров: акробатического, танцевального, вокального.

Во время мероприятия будут показаны эксклюзивные интервью с известными фигуристами и видеообращения от спортсменов к болельщикам. Всех желающих ждёт автограф-сессия.

Источник: Департамент спорта города Москвы.

Текст: Ирина Сурдина.

Фото: Олег Бухарев.