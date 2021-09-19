«Спартак» — «Динамо» Рига: красно-белые против гостей из Латвии

19 сентября московский «Спартак» в рамках регулярного Чемпионата Континентальной Хоккейной Лиги сыграет у себя на льду с рижским «Динамо».

Фото: Алексей Костин/ «В мире спорта»

Рижское «Динамо» в этом сезоне точно не будет поставщиком очков и совершенно определённо станет биться за место в плей-офф. Что и показали стартовые матчи подопечных Сергея Зубова. Собственно говоря, рижане и идут в зоне кубковой «восьмёрки» Западной Конференции. И приедут в Москву вместе с Лукашом Радилом набирать очки.

Фото: Артур Стабулниекс/ «В мире спорта»

«Спартак» после бравурного начала свои позиции несколько сдал. Но и играли красно-белые с грандами КХЛ, которым, правда, поочерёдно и уступили. Однако в этот раз команда Бориса Миронова должна взять верх. Хотя и с большим трудом.

Прогноз – 3:2.

Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига. Сезон-2021/2022. Регулярный чемпионат.

«Спартак» Москва – «Динамо» Рига Латвия

19 сентября 2021 года. Москва. ДС «Мегаспорт». 17.00.

Текс: Антон Буялов.

Фото: Олег Бухарев, Алексей Костин, Артур Стабулниекс.