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«Спартак» — «Динамо» Рига: красно-белые против гостей из Латвии

  • 19.09.2021, 11:29,
  • Спорт
  • 0
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  • : ~ 1 минута на чтение:  

19 сентября московский «Спартак» в рамках регулярного Чемпионата Континентальной Хоккейной Лиги сыграет у себя на льду с рижским «Динамо».



ХК Спартак. Болельщики
Фото: Алексей Костин/ «В мире спорта»




Рижское «Динамо» в этом сезоне точно не будет поставщиком очков и совершенно определённо станет биться за место в плей-офф. Что и показали стартовые матчи подопечных Сергея Зубова. Собственно говоря, рижане и идут в зоне кубковой «восьмёрки» Западной Конференции. И приедут в Москву вместе с Лукашом Радилом набирать очки.





ХК Динамо Рига
Фото: Артур Стабулниекс/ «В мире спорта»




«Спартак» после бравурного начала свои позиции несколько сдал. Но и играли красно-белые с грандами КХЛ, которым, правда, поочерёдно и уступили. Однако в этот раз команда Бориса Миронова должна взять верх. Хотя и с большим трудом.





Прогноз – 3:2.





Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига. Сезон-2021/2022. Регулярный чемпионат.





«Спартак» Москва – «Динамо» Рига Латвия





19 сентября 2021 года. Москва. ДС «Мегаспорт». 17.00.





Текс: Антон Буялов.





Фото: Олег Бухарев, Алексей Костин, Артур Стабулниекс.


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