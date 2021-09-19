Мониторинговая группа от ШОС проведут наблюдение за голосованием в Госдуму России

Команда наблюдателей от Шанхайской организации сотрудничества приступила к выполнению мониторинга 16 сентября за избирательной кампанией депутатов в Госдуму России. Об этом сообщили в пресс-службе ШОС.

Представители избирательных органов, дипломаты стран ШОС, и сотрудники секретариата организации формируют мониторинговую группу и выполняют деятельность согласно принятому положению о наблюдательной работе за референдумами, президентскими и парламентскими выборами.

В частности, будет сконцентрировано особое внимание за организацией процесса на участках, подсчёте результатов голосования, а также опросах избирателей, кандидатов и других наблюдателей.

В ходе реализации миссии, данная команда будет непосредственно наблюдать за элективным процессом и волеизъявлением российских граждан заграницей в Китае. Помимо этого, делегация начала мониторинг хода голосования в Москве и других регионах страны.

Отметим, что впервые выборы состоятся три дня с 17 по 19 сентября.

Напомним, что на предстоящих мероприятиях будут участвовать международные наблюдатели, эксперты Международного института мониторинга развития демократии, парламентаризма и соблюдения избирательных прав граждан стран МПА СНГ.