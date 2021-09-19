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Ашхабадская и Армянская фондовые биржи укрепят двустороннее сотрудничество

Ашхабадская и Армянская фондовые биржи укрепят двустороннее сотрудничествоРабочая группа Туркменистана, возглавляемая заместителем руководителя Минфина страны Тойлы Маликовым, в онлайн-режиме встретилась с представителями армянской фондовой биржи. Со стороны туркменских политиков была проявлена инициатива о заключении Меморандума в области взаимодействия на рынке ценных бумаг, нацеленного на выведение двустороннего партнёрства на абсолютно новый уровень. Об этом сообщило ИА «Туркменистан: Золотой век».

Собеседники с большим удовольствием подчеркнули активное развитие партнёрства двух государств по первоочерёдным экономическим направлениям, а также отметили, что важно в скором времени возобновить взаимодействие в биржевой деятельности и расширить нынешнюю базу торгово-экономических связей.

Отдельное внимание было уделено тому, что данная встреча в формате видеоконференцсвязи будет содействовать взаимному обмену опытом, мнениями, а также будет стимулировать дальнейшее укрепление внешнеэкономического сотрудничества стран. В связи с этим, делегация туркменского государства подчеркнула важность туркмено-армянской Межправительственной комиссии по экономическому партнёрству, которая активно служит одним из механизмов продолжения взаимодействия.


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